Видео: в Калининском районе появился серийный автовор

В начале июня в Калининском районе прокатилась волна ночных автокраж — преступник попал на видеокамеру

Ночной автомобильный грабитель попал на видеокамеру домофона во время серии автомобильных краж в Калининском районе. Об этом корреспонденту НГС рассказал Иван — один из пострадавших жильцов дома по улице Новоуральская, 15/4.







«Вечером 7 июня поставил машину (Honda Accord. — И.К.) возле подъезда и ещё подумал, что повезло, так как на подъезде камера. В автомобиле случайно забыл кошелёк с документами — личными и на машину, плюс разные карточки. Утром, когда вышел на работу, обнаружил, что с обратной стороны машины стекло разбито. Сигнализация не сработала. Потом, когда писал заявление в полицию, слышал, что вскрыли много машин — не менее 15 эпизодов: волна прокатилась по всему Пашино. Брали всё подряд. У знакомого, например, взяли обычные удочки недорогие. Или наушники с зарядкой. А у меня не взяли дорогой плеер, который лежал на видном месте. Видимо, рука не дотянулась», — рассказал Иван.







На видео, которое появилось в интернете на YouTube-канале «Безопасный дом», видно, как человек в капюшоне с фонариком внимательно осматривает каждую машину, припаркованную во дворе. Всё это происходило в четвёртом часу ночи. На вскрытие автомобиля Ивана Honda Accord у преступника ушло не более минуты.











«Карточки перевыпустил, сейчас документы восстанавливаю. Не сказать, что меня это сильно затронуло, просто XXI век на дворе, а до сих пор творятся [такие] дела», — недоумевает Иван.







Неделю назад в Ленинском районе также на видеокамеру попали серийные похитители автомобильных аккумуляторов, которые умудрялись быстро снимать аккумуляторы с оставленных на ночь у дома автомобилей.