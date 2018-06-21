На Красном проспекте повесили 125 плакатов с историями из жизни города

На каждом из плакатов приведены факты, связанные с одним из годов существования Новосибирска

В центре Новосибирска в честь 125-летия появились плакаты, число которых равно количеству годов в истории города.







«Их начали развешивать вчера, думаю, сегодня должны закончить. Они [расположены] по Красному проспекту в порядке развития — от парка "Городское начало" до площади Калинина», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, автор художественного проекта «125. Город, рожденный быть впереди» — новосибирский дизайнер Александра Архипова.





На плакатах напечатаны факты из истории Новосибирска.





«Масштаб или значимость фактов и событий разная: от первых почтовых открыток посёлка до выпуска первого в Сибири и второго в стране толстого журнала, от первых гастролей заезжих знаменитостей до рождения уникальной лигрицы Зиты в нашем зоопарке, от потери Ново-Николаевском дефиса в названии до первой в СССР посадки "Конкорда", от первого электротеатра Махотина до строительства Бугринского моста, от первого в городе водопровода до Технопарка», — передаёт пресс-центр мэрии.





Среди других украшений, которые начали появляться в городе к его дню рождения, — арт-объекты из веток в сквере у оперного театра.