В метро возле автоматов с жетонами появились голубые ящики

Чеки будут выдавать с 1 июля

В новосибирском метрополитене появились голубые ящики для выдачи чеков при покупке жетонов в автоматах — они заработают с 1 июля.







«В новосибирском метрополитене с 01.07.2018 будут осуществляться выдача документов о приёме денег от пассажиров с применением контрольно-кассовой техники», — сообщили в пресс-центре мэрии. — Дополнительные бункеры, прикреплённые к корпусам автоматов по размену жетонов, предназначены для размещения встроенной онлайн-кассы с функцией выдачи чеков пассажирам и сбора невостребованных пассажирами чеков».







Теперь при покупке жетона будет выдаваться чек





Установку нового оборудования в мэрии объяснили исполнением Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».





Бесплатно ездить в метро в День города смогут новосибирцы, у которых есть специально разработанное к празднику приложение.