В «Ауре» на фуд-корте заработала точка с сицилийской пиццей и борщом

Заведение новосибирской сети Buon Appetito открылось на этой неделе в ТРЦ «Аура». Это уже третья точка с пиццей и пастой на здешнем фуд-корте.


Заведение начало работать на фуд-корте ТЦ
Заведение начало работать на фуд-корте ТЦ


Buon Appetito — маленькая новосибирская сеть фастфуда, до появления точки в «Ауре» у неё работало только два заведения — на улице Выборная и на фуд-корте ТРК «Сибирский Молл». Владельцы называют Buon Appetito «семейным кафе», однако по характеру кухни это просто фастфуд с элементами итальянской и русской кухонь. Заведения открыты индивидуальным предпринимателем Лусине Варданян.


Порция окрошки (55 рублей) и пицца Сицилийская (69 рублей) из Buon Appetito 
Порция окрошки (55 рублей) и пицца Сицилийская (69 рублей) из Buon Appetito 


В меню Buon Appetito есть шесть видов пиццы, которую можно купить как кругами, так и секторами (от 69 рублей). Пицца продаётся уже готовой, перед тем как отдать её клиенту, блюдо разогревают в микроволновке. Кроме пиццы заведение каждый день предлагает какой-то вид пасты (145 рублей).


Бифштекс с яйцом (85 рублей)
Бифштекс с яйцом (85 рублей)


В остальном набор блюд никак не связан с итальянской кухней. В разделе супы, например, собраны борщ, окрошка, куриный суп и т.д. (от 70 рублей). Заведение предлагает девять видов блинов с начинками и без (от 59 рублей). На подогреваемой витрине выложены тушёная свинина, гречка, картофельное пюре и т.д.


Блюда на горячей витрине
Блюда на горячей витрине


Buon Appetito стало четвёртым заведением, которое предлагает пиццу в «Ауре». По соседству с ним работает открытый в прошлом году фастфуд Red Hot Pizza. Кроме того, пиццу можно заказать в ресторанах «Иль Патио» и «Перчини», которые расположены также на четвёртом этаже.


После начала работы Buon Appetito на фуд-корте «Ауры» остался всего один незанятый слот. В 2016 году администрация ТРЦ приступила к серьёзной реконструкции этой зоны. В результате кроме уже упомянутой Red Hot Pizza здесь заработала точка паназиатского фаст-фуда Wokker. А к осени должен открыться ресторан «Хочу пури» новосибирской компании «Ресторатор» (People's, «Перчини» и т.д.). 

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