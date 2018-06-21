Зима близко: мэрия подарит детям 18 тонн конфет на Новый год

Подарки получат 36 тысяч детей





Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска заказал новогодние подарки, которые потом будут выдавать в мэрии города и в восьми комплексных центрах социального обслуживания населения.







По документам, размещённым на сайте госзакупок, власти готовы потратить на это девять миллионов рублей. На эту сумму подрядчик должен будет купить 36 тысяч детских подарков, каждый из которых должен весить не меньше 500 грамм. Это не единственные требования к подаркам — кроме этого, каждая порция конфет должна быть упакована в запаянный полипропиленовый пакет, который, в свою очередь, подрядчик должен вложить в красочную коробку с удобной ручкой для переноски.





На коробке должны быть нарисованы достопримечательности Новосибирска.







«Обратная сторона коробки представляет собой полотно, состоящее из скреплённых между собой фрагментов рисунка в виде пазлов. После извлечения кондитерского вложения полотно вырезается и разбирается на детали пазлов, из которых можно будет заново собрать картинку-коллаж с видами города Новосибирска», — говорится в документе.







Внутри подарка должно быть не менее 31 конфеты, световая игрушка, открытка с поздравлением мэра города и картинка, которая поможет детям собрать пазл.







Столько же новогодних подарков департамент по социальной политике мэрии Новосибирска заказывал и в прошлом году. Тогда за 36 тысяч подарков с минимальным набором: 32 конфеты, мягкая игрушка-символ 2018 года и поздравительная открытка с видами Новосибирска —подрядчик, ООО «Шоколадная страна», получил 7, 632 миллиона рублей.







Сейчас в мэрии ищут подрядчика. Заявки принимаются до 10 июля 2018 года, а 16 июля департамент проведёт отбор претендентов.







В прошлом году правительство области закупило новогодние подарки для 80 тысяч детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.