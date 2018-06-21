Синоптики рассказали о погоде на день рождения Новосибирска
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: в День города прогнозируют дождь с грозой.
Согласно прогнозу, в пятницу, 22 июня, ночью в отдельных районах Новосибирска ожидаются небольшой дождь и гроза. Температура будет держаться на уровне
По её словам, в субботу, 23 июня, ночью будет
В воскресенье, когда новосибирцы будут отмечать День города, без осадков также не обойдётся. Согласно предварительному прогнозу, местами вероятны небольшие дожди и грозы.
Ночью 24 июня ожидается
«То есть на выходных жарко, южный ветер и грозы. Но, скорее всего, если и будет [дождь и гроза], то это во второй половине дня, с развитием облачности. Пока так предполагаем. <…> А в первой половине дня — <…> прекращение осадков и прояснение», — добавила Марина Виноградова.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой