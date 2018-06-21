Синоптики рассказали о погоде на день рождения Новосибирска

В выходные в Новосибирске будет жарко, но по вечерам могут идти небольшие дожди

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: в День города прогнозируют дождь с грозой.







Согласно прогнозу, в пятницу, 22 июня, ночью в отдельных районах Новосибирска ожидаются небольшой дождь и гроза. Температура будет держаться на уровне +15...+17 градусов. Днём осадки прекратятся, а воздух прогреется до +28...+30 градусов, сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





По её словам, в субботу, 23 июня, ночью будет +16…+18 градусов, осадков синоптики не прогнозируют. Дневная температура достигнет +29…+31 градуса. Местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза, во время которой порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду.







В воскресенье, когда новосибирцы будут отмечать День города, без осадков также не обойдётся. Согласно предварительному прогнозу, местами вероятны небольшие дожди и грозы.







Ночью 24 июня ожидается +15…+17 градусов, при этом скорость ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду. Днём потеплеет до +27…+29 .







«То есть на выходных жарко, южный ветер и грозы. Но, скорее всего, если и будет [дождь и гроза], то это во второй половине дня, с развитием облачности. Пока так предполагаем. <…> А в первой половине дня — <…> прекращение осадков и прояснение», — добавила Марина Виноградова.

