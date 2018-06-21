Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России
Они измазываются в краске и поют свои странные песни, танцуют посреди улицы и готовы заселфиться с каждой русской девушкой. Весёлые, яркие и необычные фанаты ЧМ-2018, снятые в городах, где проходят матчи мундиаля, — в нашей подборке.
Болельщики из какой страны самые забавные?
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