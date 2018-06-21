Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России





Они измазываются в краске и поют свои странные песни, танцуют посреди улицы и готовы заселфиться с каждой русской девушкой. Весёлые, яркие и необычные фанаты ЧМ-2018, снятые в городах, где проходят матчи мундиаля, — в нашей подборке.







Начнём с отечественного колорита. Русские болельщики в Екатеринбурге





Это нищий перуанский болельщик, которому вся страна собирала деньги на билет в Россию! Он ходит в костюме Иисуса под цвет национального флага





Уругвайская горилла готова рычать за свою сборную





Пока уругвайские приматы оккупируют стадион, египетские болельщики оккупируют красивых уральских женщин





Египетская сила — в футбольных фанатах





Кто бы мог подумать, что усилия властей Екатеринбурга по организации достойной фан-зоны в центре сведёт на нет неприметный бар. Americanka — посольство Уругвая на Урале!





Фараоны не дремлют





Футбол — игра семейная





Кто угадает, чьей сборной этот фанат?





Уругвайский болельщик в Екатеринбурге





Саудовская Аравия возит по России своих шейхов. Место действия на этом фото: Ростов-на-Дону





А эти бразильские фанаты буквально вмонтировали себя в плакаты игроков сборной





Просто корова — один из символов Швейцарии, хотя ЧМ по футболу — это такой яркий праздник, что человек в костюме коровы вряд ли кому-то покажется странным







Фото из Самары: какой футбол без Деда Мороза? Мы же в России!





Симпатично, но непонятно!





Швеция на трибуне





Дружба народов в Волгограде





Болельщик из Туниса прилетел в Волгоград со своим инструментом





Во-о-от такая была игра!





На матч Россия — Египет, кажется, собралась вся страна!





Такие разные болельщики...





Сразу видно: эту страну не победить!

























Болельщики из какой страны самые забавные?

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