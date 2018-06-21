Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России


Они измазываются в краске и поют свои странные песни, танцуют посреди улицы и готовы заселфиться с каждой русской девушкой. Весёлые, яркие и необычные фанаты ЧМ-2018, снятые в городах, где проходят матчи мундиаля, — в нашей подборке.


Начнём с отечественного колорита. Русские болельщики в Екатеринбурге
Начнём с отечественного колорита. Русские болельщики в Екатеринбурге


Это нищий перуанский болельщик, которому вся страна собирала деньги на билет в Россию! Он ходит в костюме Иисуса под цвет национального флага
Это нищий перуанский болельщик, которому вся страна собирала деньги на билет в Россию! Он ходит в костюме Иисуса под цвет национального флага


Уругвайская горилла готова рычать за свою сборную
Уругвайская горилла готова рычать за свою сборную


Пока уругвайские приматы оккупируют стадион, египетские болельщики оккупируют красивых уральских женщин
Пока уругвайские приматы оккупируют стадион, египетские болельщики оккупируют красивых уральских женщин


Египетская сила — в футбольных фанатах
Египетская сила — в футбольных фанатах


Кто бы мог подумать, что усилия властей Екатеринбурга по организации достойной фан-зоны в центре сведёт на нет неприметный бар. Americanka — посольство Уругвая на Урале!
Кто бы мог подумать, что усилия властей Екатеринбурга по организации достойной фан-зоны в центре сведёт на нет неприметный бар. Americanka — посольство Уругвая на Урале!


Фараоны не дремлют
Фараоны не дремлют


Футбол — игра семейная
Футбол — игра семейная


Кто угадает, чьей сборной этот фанат?
Кто угадает, чьей сборной этот фанат?


Уругвайский болельщик в Екатеринбурге
Уругвайский болельщик в Екатеринбурге


Саудовская Аравия возит по России своих шейхов. Место действия на этом фото: Ростов-на-Дону
Саудовская Аравия возит по России своих шейхов. Место действия на этом фото: Ростов-на-Дону


А эти бразильские фанаты буквально вмонтировали себя в плакаты игроков сборной
А эти бразильские фанаты буквально вмонтировали себя в плакаты игроков сборной


Просто корова — один из символов Швейцарии, хотя ЧМ по футболу — это такой яркий праздник, что человек в костюме коровы вряд ли кому-то покажется странным
Просто корова — один из символов Швейцарии, хотя ЧМ по футболу — это такой яркий праздник, что человек в костюме коровы вряд ли кому-то покажется странным


Фото из Самары: какой футбол без Деда Мороза? Мы же в России! 
Фото из Самары: какой футбол без Деда Мороза? Мы же в России! 


Симпатично, но непонятно!
Симпатично, но непонятно!


Швеция на трибуне
Швеция на трибуне


Дружба народов в Волгограде
Дружба народов в Волгограде


Болельщик из Туниса прилетел в Волгоград со своим инструментом
Болельщик из Туниса прилетел в Волгоград со своим инструментом


Во-о-от такая была игра!
Во-о-от такая была игра!


На матч Россия — Египет, кажется, собралась вся страна!
На матч Россия — Египет, кажется, собралась вся страна!


Такие разные болельщики...
Такие разные болельщики...


Сразу видно: эту страну не победить!
Сразу видно: эту страну не победить!


Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России


Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России


Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России



Шейх, фараон и Дед Мороз: как болеют за нашу сборную жители других городов России


Болельщики из какой страны самые забавные?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
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