Три ДТП за 20 минут: Фабричная встала в пробку из-за аварий с бетономешалкой и бензовозом

Первое ДТП случилось в 14:20

За 20 минут на 200-метровом участке улицы Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска случились сразу три аварии с грузовиками.







«Первое столкновение произошло в 14:20 по адресу Фабричная, 35. КАМАЗ и Toyota двигались параллельно в попутном направлении со стороны Димитровского моста в сторону площади Будагова: Toyota <…> в правом ряду, КАМАЗ — в среднем», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас».







По данным аваркомов, водитель «Тойоты» при перестроении не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с КАМАЗом.



Следующая авария произошла в 100 метрах от первой. Subaru и бензовоз ехали к площади инженера Будагова в среднем ряду. В пробке Subaru подъехал слишком близко к грузовику. Бензовоз начал трогаться, откатился назад и задел Subaru, рассказали в «Автоспасе».







По их словам, ещё через 50 метров столкнулись бетономешалка и грузовик, модель которого аваркомам неизвестна.







«Бетономешалка двигалась в правом ряду, грузовик двигался в среднем ряду. Грузовик решил перестроиться в крайний левый ряд, в момент совершения манёвра заднюю часть сместило назад, и из-за длинных габаритов он повредил кузовом инструментальный ящик миксера», — рассказали в «Автоспасе», добавив, что участники ДТП поехали на площадь Будагова восстанавливать повреждённый ящик.







Всего за 20 минут на 200-метровом участке случилось сразу три аварии





Люди в столкновениях не пострадали





Движение на Фабричной затруднено до сих пор





В начале недели ещё одна бетономешалка попала в ДТП на Тёщином языке: в неё врезался перестраивавшийся водитель «Субару».

