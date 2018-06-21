Водители продолжают игнорировать ОСАГО

Водители продолжают игнорировать ОСАГО

Автомобилисты всё меньше страхуются по ОСАГО, об этом свидетельствует статистика Центрального банка за I квартал 2018 года, сообщает агентство «Автостат». Число проданных полисов сократилось по сравнению с январем-мартом 2017 года на 1,3%.


«Число проданных полисов сократилось на 101 542 штуки, до 7,9 миллиона штук. Премии по ОСАГО упали сильнее — на 4,6%, до 46 миллиардов рублей», — уточняется в отчёте ЦБ. 


На фоне стагнации ОСАГО продажи новых автомобилей растут. В I квартале 2018 года продано 392 900 машин, это на 21,7% больше, чем в I квартале прошлого года. По оценкам страховщиков, сейчас около 6 миллионов водителей ездят без полисов ОСАГО, около 1 миллиона ездят по поддельным полисам. 


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