Водители продолжают игнорировать ОСАГО
Автомобилисты всё меньше страхуются по ОСАГО, об этом свидетельствует статистика Центрального банка за I квартал 2018 года, сообщает агентство «Автостат». Число проданных полисов сократилось по сравнению с январем-мартом 2017 года на 1,3%.
«Число проданных полисов сократилось на
На фоне стагнации ОСАГО продажи новых автомобилей растут. В I квартале 2018 года продано
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Дмитрий Косенко
Фото Алексея Мальгавко (РИА Новости)