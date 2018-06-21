Дрейфуй и кайфуй: новосибирцев пригласили посмотреть салют с палубы теплохода
Компания «Речфлот» приглашает новосибирцев посмотреть салют в День города с палубы теплохода — специально для этого приготовили несколько судов.
Прогулка состоится вечером 24 июня, отправление — с причала на речном вокзале.
«Если будет записываться много людей, то теплоходов будет несколько. Пока готовим только один, так как на данный момент записался 81 человек всего. В 22:30 теплоходы отчаливают от пристани и отправляются к месту наблюдения за салютом. Во время салюта теплоход будет дрейфовать», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».
Также в компании отметили, что прогулка будет длиться около часа и сразу по окончании праздничного салюта пассажиров отвезут на берег. Согласно официальному сайту «Речфлота», стоимость прогулки для взрослого составляет 350 рублей, а для детей — 200 рублей.
На прошлой неделе «Речфлот» объявил о начале регулярных рейсов по Обскому морю — первый теплоход отправился от речного вокзала до острова Пятница 15 июня.
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Александр Сильченко
Фото rechflot54.ru