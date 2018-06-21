Приветствуем солнце: новосибирцы вышли на флешмоб в Первомайском сквере

Йога-флешмоб в Первомайском сквере
Йога-флешмоб в Первомайском сквере


Несколько десятков человек собрались в Первомайском сквере на йога-флешмоб: одна из практик, которую они продемонстрировали, — «Приветствие солнцу».


В акции приняли участие несколько десятков человек 
В акции приняли участие несколько десятков человек 


«Это в честь Международного дня йоги, который проходит сегодня, 21 июня. Мы решили организовать йога-флешмоб, то есть устроить массовую йога-практику — для заряда, совершенствования физического здоровья», — рассказала одна из организаторов флешмоба Анна Андронович.


Организаторы подготовили коврики для участников
Организаторы подготовили коврики для участников


«Практика "Приветствие солнцу", или по-индийски она называется Сурья-намаскар (Surya Namaskar). Сурья — это солнце, намаскар — приветствие. Это последовательность из 12 асан, когда одна плавно перетекает в другую. То есть на вдохе одна асана, на выдохе — другая. То есть она затрагивает каждую мышцу, каждую связку. Вытягивает позвоночник, скручивает его, разминает все части тела, — объяснила Андронович. — В Индии особо поклоняются солнцу и придумали целый ритуал, практику Сурья-намаскар, который заряжает человека изнутри солнечной энергией». 


21 июня — Международный день йоги
21 июня — Международный день йоги


Праздник проходит 21 июня с 18:00 до 21:00. В программе также заявлены 30-минутные мастер-классы учителей различных направлений йоги.


Приветствуем солнце: новосибирцы вышли на флешмоб в Первомайском сквере


Участники принесли свои коврики. Также их можно взять у организаторов. 


Организаторы мероприятия — мастера йоги Анна Андронович и Алексей Волков
Организаторы мероприятия — мастера йоги Анна Андронович и Алексей Волков


Организаторы акции: преподаватель йоги Анна Андронович и её напарник Алексей Волков. «Просто решили сделать людям такой праздник», — поделилась организатор.


В прошлом году фестиваль йоги проходил в Центральном парке
В прошлом году фестиваль йоги проходил в Центральном парке


В Первомайском сквере часто проходят спортивные мероприятия, например оздоровительная гимнастика под руководством Владимира Ефремова

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