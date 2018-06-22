Ради празднования Дня города перекроют десятки улиц (схема перекрытий)
В ближайшие выходные, 23 и 24 июня, из-за празднования Дня города в Новосибирске перекроют десятки улиц.
Перекрывать дороги в городе начнут 23 июня в 00:10. До 5:00 25 июня будет закрыто движение на участке улицы Сибиряков-Гвардейцев от Новогодней до площади Маркса. А до 6:00 25 июня нельзя будет проехать по улице Ленина от Красного проспекта до Советской.
В субботу, 23 июня, с 8:00 до 18:00 под запрет попадёт проезд на участке улицы Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской.
С 5:00 24 июня до 00:00 25 июня власти закроют движение на 18 улицах в центре города:
— на участке Красного проспекта от Гоголя до Мостовой;
— на участке Октябрьской магистрали от Каменской до Красного проспекта;
— на участке Кирова от Восхода до Каменской;
— на участке Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской;
— на участке Орджоникидзе от Советской до Мичурина;
— на участке Максима Горького от Советской до Серебренниковской;
— на участке Ядринцевской от Красного проспекта до Мичурина;
— на участке Щетинкина от Красного проспекта до Серебренниковской;
— на участке Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской;
— на участке Романова от Советской до Мичурина;
— на участке Октябрьской от Советской до Серебренниковской;
— на участке Потанинской от Советской до Красного проспекта;
— на участке Чаплыгина от Советской до Красного проспекта;
— на участке Коммунистической от Советской до Серебренниковской;
— на участке Свердлова от Советской до Серебренниковской;
— на участке Сибревкома от Серебренниковской до Красного проспекта;
— на участке Спартака от Советской до Серебренниковской;
— на участке Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта.
Также в этот день с 10:00 до 23:00 нельзя будет проехать по участку Красного проспекта от Кропоткина до площади Калинина.
С 12:00 до 23:00 24 июня будет запрещён проезд по участку улицы Станиславского от одноимённой площади до площади Труда. А в Академгородке на это же время будет перекрыт небольшой участок улицы Ильича между домами
Кроме того, 24 июня с 8:00 до окончания фестиваля фейерверков «Огни в честь любимого города» будет перекрыт въезд на набережную Оби от автосалона «Макс Моторс» и на территорию парка «Городское начало» с улицы Фабричной и площади инженера Будагова.
Ранее в мэрии раскрыли планы на День города — новосибирцев ждёт много фейерверков, фестивалей и даже новая озвучка с поздравлениями на общественном транспорте. Но в некоторых районах власти ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), фрагменты справочника 2ГИС (2–5)