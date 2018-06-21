Музыканты спели хиты The Beatles на зебре у «Победы»

Участники ансамбля на пешеходном переходе около кинотеатра «Победа»

Сегодня, 21 июня, вокальный ансамбль новосибирской филармонии под руководством Павла Шаромова выступил на улицах Новосибирска с концертным туром «Пешеходный переход». Коллектив спел отрывки из своей программы «Битломания» — известные хиты английской группы.







Артисты спели хиты The Beatles на пешеходном переходе на улице Ленина в Бердске, около гостиницы «Золотая Долина» в Академгородке, на пешеходном переходе около кинотеатра «Победа» в центре города и на левом берегу города, на выходе из станции метро «Студенческая», который находится около НГТУ.







Baby You Can Drive My Car от ансамбля Павла Шаромова





Своим концертным туром участники ансамбля вместе с ГИБДД хотят привлечь внимание к правилам дорожного движения и безопасности его участников.







В начале этой недели начался традиционный фестиваль новосибирской филармонии «На ступенях», который также проходит под открытым небом.