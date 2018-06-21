Музыканты спели хиты The Beatles на зебре у «Победы»

Участники ансамбля на пешеходном переходе около кинотеатра «Победа»
Участники ансамбля на пешеходном переходе около кинотеатра «Победа»

Сегодня, 21 июня, вокальный ансамбль новосибирской филармонии под руководством Павла Шаромова выступил на улицах Новосибирска с концертным туром «Пешеходный переход». Коллектив спел отрывки из своей программы «Битломания» — известные хиты английской группы.


Артисты спели хиты The Beatles на пешеходном переходе на улице Ленина в Бердске, около гостиницы «Золотая Долина» в Академгородке, на пешеходном переходе около кинотеатра «Победа» в центре города и на левом берегу города, на выходе из станции метро «Студенческая», который находится около НГТУ.


Baby You Can Drive My Car от ансамбля Павла Шаромова 


Своим концертным туром участники ансамбля вместе с ГИБДД хотят привлечь внимание к правилам дорожного движения и безопасности его участников.


В начале этой недели начался традиционный фестиваль новосибирской филармонии «На ступенях», который также проходит под открытым небом. 

Прочтений: 2913
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено