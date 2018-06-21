Музыканты спели хиты The Beatles на зебре у «Победы»
Сегодня, 21 июня, вокальный ансамбль новосибирской филармонии под руководством Павла Шаромова выступил на улицах Новосибирска с концертным туром «Пешеходный переход». Коллектив спел отрывки из своей программы «Битломания» — известные хиты английской группы.
Артисты спели хиты The Beatles на пешеходном переходе на улице Ленина в Бердске, около гостиницы «Золотая Долина» в Академгородке, на пешеходном переходе около кинотеатра «Победа» в центре города и на левом берегу города, на выходе из станции метро «Студенческая», который находится около НГТУ.
Своим концертным туром участники ансамбля вместе с ГИБДД хотят привлечь внимание к правилам дорожного движения и безопасности его участников.
В начале этой недели начался традиционный фестиваль новосибирской филармонии «На ступенях», который также проходит под открытым небом.
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Елизавета Милованова
Фото и видео Александра Ощепкова