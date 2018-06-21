В Новосибирске пропал 15-летний подросток в серой толстовке

Волонтёры ищут пропавшего подростка в Кировском районе города

Добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 15-летнего Умутбека Кабылдаева, который пропал в Кировском районе Новосибирска 20 июня.







«Пропал вчера около 17:00 на улице Зорге. Будем искать в Кировском районе, в местах массового скопления людей», — рассказали корреспонденту НГС волонтёры добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».





Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего подростка 150 сантиметров. Он худощавого телосложения. У пропавшего смуглая кожа и тёмные волосы. В день исчезновения подросток был одет в голубую футболку с коротким рукавом, серую толстовку с капюшоном и чёрные шорты. На ногах у пропавшего были чёрные полукеды с белыми шнурками.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» 8-953-887-17-77.





Вчера стало известно, что волонтёры благотворительной организации «Твори добро» вышли на след пропавшего 26-летнего Александра Марчука — по информации волонтёров, новосибирец сейчас находится в тайской тюрьме.

