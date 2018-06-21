Вода потекла в салон: рейс Москва — Томск посадили в Толмачёво из-за поломки унитаза
Стала известна причина, по которой авиарейс Москва — Томск утром 21 июня внепланово приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво.
На борту самолёта прорвало туалет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из пассажиров этого рейса — общественник и журналист, создатель информационного портала «Такие Дела» Дмитрий Алешковский.
Эту же причину посадки изданию РБК Новосибирск назвали и в местном представительстве «Аэрофлота».
«Прорвало трубку, и вода потекла в салон. Когда из унитаза бежит вода — это такая поломка. Она неопасна», — прокомментировали в «Аэрофлоте».
В авиакомпании подтвердили, что экипаж решил посадить самолёт в Новосибирске потому, что в Томске нет специалистов, которые способны устранить эту поломку. На ремонт ушло около получаса. Но посадка в самолёт в Толмачёво шла долго потому, что четверо пассажиров вовремя не явились на рейс и их пришлось искать, уточняет РБК.
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Томск, внепланово сел в аэропорту Толмачёво около 7 часов утра. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС поясняли, что на борту было 149 пассажиров, в том числе 18 детей. По данным онлайн-табло Толмачёво, к месту назначения самолёт снова вылетел только в 9:39.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС