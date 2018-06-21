«Макдоналдс» открыл в Новосибирске первую кофейню и закусочную для автомобилистов

Сибирский франчайзи сети «Макдоналдс» — новокузнецкая компания «ГИД» — открывает сегодня сразу два заведения новых для Новосибирска концепций: МакКафе и МакАвто.


Такая порция эспрессо стоит в МакКафе 90 рублей
Такая порция эспрессо стоит в МакКафе 90 рублей


Новые заведения расположились в двухэтажном отдельном здании, которое специально для «Макдоналдса» построено рядом с перекрестком улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского. В закусочной порядка 100 посадочных мест.


Заведение заняло отдельное здание, которое специально построено для «Макдоналдса»
Заведение заняло отдельное здание, которое специально построено для «Макдоналдса»


Как рассказал директор по производству сибирского «Макдоналдса» Семён Петренко, место первого «МакАвто» было выбрано с учётом близости к центру и активного автомобильного трафика.


В случае большой загрузки в «Макдоналдсе» обещают принести готовый заказ к специальному месту на парковке
В случае большой загрузки в «Макдоналдсе» обещают принести готовый заказ к специальному месту на парковке


«Здесь сходятся оживленные автомобильные магистрали, кроме того, совсем рядом выход из метро», — пояснил Петренко. 


«МакАвто» позволяет сделать и забрать заказ, не выходя из машины. Кроме того, сервис для автомобилистов работает 23 часа в сутки (в отличие от основного заведения, которое закрывается в 24:00 и открывается в 7 утра). Для «Макдоналдса» это первая точка такого формата в Новосибирске, хотя одно «МакАвто» с 2016 года уже работает в Бердске.


«МакКафе» представляет собой отдельную стойку в составе «Макдоналдса»
«МакКафе» представляет собой отдельную стойку в составе «Макдоналдса»


Другой новый формат «МакКафе» в Новосибирске пока не представлен. По сути, это полноценные кофейни со стеклянной и керамической посудой (в «Макдоналдсе» используется только одноразовая) и кофемашиной, позволяющей делать все основные кофейные напитки: капучино, латте, кофе по-венски и т.д. Цены на кофе начинаются с 90 рублей (эспрессо), самый дорогой напиток (большая порция «фраппе айс») стоит 165 рублей.


У заведения есть открытая веранда на 50 мест
У заведения есть открытая веранда на 50 мест


В «МакКафе» также довольно широкая линейка десертов: выпечка, торты, пироги и пирожные. Единственным отличием «МакКафе» от обычных кофеен можно считать то, что здесь нет ничего, кроме десертов. Поскольку «МакКафе» всегда открываются вместе с «Макдоналдсом», он отвечает за несладкую часть меню.


«МакКафе» отличается от «Макдоналдса» значительно более широким выбором десертов
«МакКафе» отличается от «Макдоналдса» значительно более широким выбором десертов


Первое новосибирское «МакКафе» делит помещение с «Макдоналдсом» — это просто отдельная стойка в общем зале на первом этаже. Однако, в Москве, например, есть заведения, где «МакКафе» имеют отдельный вход и какие-то индивидуальные особенности оформления зала, хотя и в этом случае кофейня соединена с основной закусочной внутренним переходом.


Зал закусочной на втором этаже
Зал закусочной на втором этаже


«Макдоналдс» стал третьей международной сетью фастфуда, которая открыла в Новосибирске точку с возможностью обслуживания для автомобилистов. Первым это в 2015 году сделал «Бургер Кинг», затем к нему присоединилось «КФС».


Детская зона в новом заведении «Макдоналдса»
Детская зона в новом заведении «Макдоналдса»


Что касается «МакКафе», то ближайшими его конкурентами на местом рынке выглядят местные сети Kuzina (27 заведений) и Dudnik (20 точек). 


Новое заведение — уже 15-я точка «Макдоналдса» в Сибири и 8-я в Новосибирске
Новое заведение — уже 15-я точка «Макдоналдса» в Сибири и 8-я в Новосибирске


Оба заведения начнут работать сегодня после 14:00, когда пройдет официальная церемония открытия. 

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