«Макдоналдс» открыл в Новосибирске первую кофейню и закусочную для автомобилистов

Сибирский франчайзи сети «Макдоналдс» — новокузнецкая компания «ГИД» — открывает сегодня сразу два заведения новых для Новосибирска концепций: МакКафе и МакАвто.







Такая порция эспрессо стоит в МакКафе 90 рублей





Новые заведения расположились в двухэтажном отдельном здании, которое специально для «Макдоналдса» построено рядом с перекрестком улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского. В закусочной порядка 100 посадочных мест.





Заведение заняло отдельное здание, которое специально построено для «Макдоналдса»





Как рассказал директор по производству сибирского «Макдоналдса» Семён Петренко, место первого «МакАвто» было выбрано с учётом близости к центру и активного автомобильного трафика.







В случае большой загрузки в «Макдоналдсе» обещают принести готовый заказ к специальному месту на парковке





«Здесь сходятся оживленные автомобильные магистрали, кроме того, совсем рядом выход из метро», — пояснил Петренко.





«МакАвто» позволяет сделать и забрать заказ, не выходя из машины. Кроме того, сервис для автомобилистов работает 23 часа в сутки (в отличие от основного заведения, которое закрывается в 24:00 и открывается в 7 утра). Для «Макдоналдса» это первая точка такого формата в Новосибирске, хотя одно «МакАвто» с 2016 года уже работает в Бердске.







«МакКафе» представляет собой отдельную стойку в составе «Макдоналдса»





Другой новый формат «МакКафе» в Новосибирске пока не представлен. По сути, это полноценные кофейни со стеклянной и керамической посудой (в «Макдоналдсе» используется только одноразовая) и кофемашиной, позволяющей делать все основные кофейные напитки: капучино, латте, кофе по-венски и т.д. Цены на кофе начинаются с 90 рублей (эспрессо), самый дорогой напиток (большая порция «фраппе айс») стоит 165 рублей.







У заведения есть открытая веранда на 50 мест





В «МакКафе» также довольно широкая линейка десертов: выпечка, торты, пироги и пирожные. Единственным отличием «МакКафе» от обычных кофеен можно считать то, что здесь нет ничего, кроме десертов. Поскольку «МакКафе» всегда открываются вместе с «Макдоналдсом», он отвечает за несладкую часть меню.







«МакКафе» отличается от «Макдоналдса» значительно более широким выбором десертов





Первое новосибирское «МакКафе» делит помещение с «Макдоналдсом» — это просто отдельная стойка в общем зале на первом этаже. Однако, в Москве, например, есть заведения, где «МакКафе» имеют отдельный вход и какие-то индивидуальные особенности оформления зала, хотя и в этом случае кофейня соединена с основной закусочной внутренним переходом.







Зал закусочной на втором этаже





«Макдоналдс» стал третьей международной сетью фастфуда, которая открыла в Новосибирске точку с возможностью обслуживания для автомобилистов. Первым это в 2015 году сделал «Бургер Кинг», затем к нему присоединилось «КФС».







Детская зона в новом заведении «Макдоналдса»





Что касается «МакКафе», то ближайшими его конкурентами на местом рынке выглядят местные сети Kuzina (27 заведений) и Dudnik (20 точек).







Новое заведение — уже 15-я точка «Макдоналдса» в Сибири и 8-я в Новосибирске





Оба заведения начнут работать сегодня после 14:00, когда пройдет официальная церемония открытия.

