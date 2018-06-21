Поляк-путешественник заехал в Новосибирск, чтобы зарядить свой электрокар

Путешественник на стоянке в Новосибирске





Известный польский путешественник Марек Каминский приехал в Новосибирск вчера вечером на необычной машине — электромобиле Nissan Leaf.







Марек путешествует по всему миру со своим экологическим проектом «Без следа» (No Trace Expedition). Как путешественник пишет на своём сайте, он делает это для того, чтобы показать, что можно не загрязнять окружающую среду и жить в гармонии с природой. К этой мысли, как пишет Марек, его привели предыдущие путешествия. Каминский покорил оба полюса мира — 23 мая 1995 года путешественник вместе с Войцехом Москалем побывал на Северном полюсе, а 27 декабря того же года добрался уже в одиночку до Южного.







Сейчас Марек Каминский в России, и вчера он заехал в Новосибирск. Здесь поляк остановился, чтобы зарядить автомобиль.







«Русские очень гостеприимные и дружелюбные! Хотя иногда я бываю на месте очень поздно или рано утром — всегда рады принять меня, оказать помощь и, самое главное, идентифицируют себя с идеей #NoTraceExpedition», — написал путешественник на своей страничке в «Фейсбуке».





Nissan Leaf, на котором путешествует поляк





На всём маршруте по Новосибирской области Марек заряжался три раза — в Чанах, Каргате и Новосибирске. Помогают ему местные энергетики.





«На протяжении всего автопробега российские энергетики оказывают поддержку экспедиции, предоставляя Мареку Каминскому точки для зарядки электромобиля даже в тех местностях, где нет стационарных электрозаправочных станций для электрокаров. На территории Новосибирской области силами АО "РЭС" <...> организован доступ к объектам электросетевой инфраструктуры для предоставления возможности подключения электромобиля в трёх точках», — сообщили в компании.





Первый этап проекта No Trace Expedition стартовал 22 мая в Польше. В планах автопробега — с мая по июль этого года преодолеть 13 тысяч километров и посетить семь стран: Литву, Латвию, Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и Японию. Завершится пробег в столице Японии, Токио.





На прошлой неделе в Новосибирске искали уехавшего из города путешественника – он отправился автостопом в Малайзию и пропал.