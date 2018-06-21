Наша служба и опасна и мила: фоторепортаж из центра, где живут собаки-полицейские

Сегодня в России отмечают День кинолога — корреспонденты НГС побывали в Центре кинологической службы областного ГУ МВД и узнали, кто работает почти наравне с полицейскими и как их обучают.





Чаще всего в рядах служебных собак можно встретить немецкую овчарку





Они очень активны и в то же время хорошо поддаются дрессировке





Всего в региональном Центре кинологической службы ГУ МВД России живут около 80 собак





Среди них есть бельгийские овчарки, лабрадоры и другие породы. На фото — восточно-европейская овчарка по кличке Рига с Алёной Пирютко, старшим лейтенантом, инспектором-кинологом ЦКС





У каждого кинолога под присмотром одна или две собаки. На фото — Юлия Жидкова, младший инспектор-кинолог, старшина полиции с овчаркой Джоли





А это инспектор-кинолог, старший лейтенант Александр Полищук и пёс Дред — он очень быстрый и холеричный, но иногда ведёт себя как ребёнок, особенно когда видит других собак





Собаки живут в вольерах на территории ЦКС — в Новосибирске он находится на левом берегу на улице 2-я Станционная





Чаще всего полицейских собак выводят в питомниках, чтобы им передались полезные для службы качества их родителей, но иногда их покупают или привозят хозяева, которые не смогли справиться с ними





Собаки понимают, что они на работе, но иногда не прочь поиграть или повалять дурака на траве





Это Трой. Он опытный полицейский — на службе уже 6 лет





Служебных собак обучают по четырём направлениям: на поиск взрывчатки, на поиск преступника, на поиск наркотиков и на поиск трупов





Например, Трой ищет взрывчатку. Он даже успел поработать в Дагестане, искал оружие





Вопреки стереотипам, служебных собак не кормят наркотиками или взрывчаткой. Им дают игрушки с подобным запахом и всячески приучают их к нему





Джоли купили у заводчиков. Её выбрали, потому что она не боится людей и любит игрушки — это хорошие качества для будущего искателя взрывчатки





Это Балли, и он самый молодой пёс в кинологическом центре, хоть уже и не похож на щенка





Имена собакам чаще всего придумывают заводчики





У собак, которых содержат в центре, особый режим питания. Для них в ЦКС работает целая кухня, которая балует их полезными кашами





Чаще всего среди кинологов можно встретить мужчин, но в ЦКС работает и много девушек





Ригу привезли в ЦКС её первые хозяева — они не смогли справиться с её гиперактивностью, а на её дрессировку сил и времени у них не было. Теперь её готовят по поиску трупных останков





Чтобы научить собаку находить трупы, на тренировках кинологи используют испорченную свинину





Джоли, Балли и Дред ещё не успели раскрыть какие-то преступления





На обучение одной собаки уходит около полугода





Джоли очень спокойная, уравновешенная и неторопливая. Она уже работает на поисках взрывчатки, обычно на профилактических мероприятиях в школах





В ЦКС много грустных служебных историй, когда собаки оказываются больны или смертельно ранены





В ЦКС говорят, что служебные собаки — копии своих кинологов





Без служебных овчарок не обходится почти ни один вызов о возможном минировании зданий. К примеру, все собаки из кинологического центра МВД работали во время массовых эвакуаций в новосибирских ТЦ, кинотеатрах и школах.