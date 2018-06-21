Наша служба и опасна и мила: фоторепортаж из центра, где живут собаки-полицейские

Сегодня в России отмечают День кинолога — корреспонденты НГС побывали в Центре кинологической службы областного ГУ МВД и узнали, кто работает почти наравне с полицейскими и как их обучают.


Чаще всего в рядах служебных собак можно встретить немецкую овчарку
Чаще всего в рядах служебных собак можно встретить немецкую овчарку


Они очень активны и в то же время хорошо поддаются дрессировке
Они очень активны и в то же время хорошо поддаются дрессировке


Всего в региональном Центре кинологической службы ГУ МВД России живут около 80 собак
Всего в региональном Центре кинологической службы ГУ МВД России живут около 80 собак


Среди них есть бельгийские овчарки, лабрадоры и другие породы. На фото — восточно-европейская овчарка по кличке Рига с Алёной Пирютко, старшим лейтенантом, инспектором-кинологом ЦКС 
Среди них есть бельгийские овчарки, лабрадоры и другие породы. На фото — восточно-европейская овчарка по кличке Рига с Алёной Пирютко, старшим лейтенантом, инспектором-кинологом ЦКС 


У каждого кинолога под присмотром одна или две собаки. На фото — Юлия Жидкова, младший инспектор-кинолог, старшина полиции с овчаркой Джоли
У каждого кинолога под присмотром одна или две собаки. На фото — Юлия Жидкова, младший инспектор-кинолог, старшина полиции с овчаркой Джоли


А это инспектор-кинолог, старший лейтенант Александр Полищук и пёс Дред — он очень быстрый и холеричный, но иногда ведёт себя как ребёнок, особенно когда видит других собак
А это инспектор-кинолог, старший лейтенант Александр Полищук и пёс Дред — он очень быстрый и холеричный, но иногда ведёт себя как ребёнок, особенно когда видит других собак


Собаки живут в вольерах на территории ЦКС — в Новосибирске он находится на левом берегу на улице 2-я Станционная
Собаки живут в вольерах на территории ЦКС — в Новосибирске он находится на левом берегу на улице 2-я Станционная


Чаще всего полицейских собак выводят в питомниках, чтобы им передались полезные для службы качества их родителей, но иногда их покупают или привозят хозяева, которые не смогли справиться с ними
Чаще всего полицейских собак выводят в питомниках, чтобы им передались полезные для службы качества их родителей, но иногда их покупают или привозят хозяева, которые не смогли справиться с ними


Собаки понимают, что они на работе, но иногда не прочь поиграть или повалять дурака на траве
Собаки понимают, что они на работе, но иногда не прочь поиграть или повалять дурака на траве


 Это Трой. Он опытный полицейский — на службе уже 6 лет 
 Это Трой. Он опытный полицейский — на службе уже 6 лет 


Служебных собак обучают по четырём направлениям: на поиск взрывчатки, на поиск преступника, на поиск наркотиков и на поиск трупов
Служебных собак обучают по четырём направлениям: на поиск взрывчатки, на поиск преступника, на поиск наркотиков и на поиск трупов


Например, Трой ищет взрывчатку. Он даже успел поработать в Дагестане, искал оружие
Например, Трой ищет взрывчатку. Он даже успел поработать в Дагестане, искал оружие


Вопреки стереотипам, служебных собак не кормят наркотиками или взрывчаткой. Им дают игрушки с подобным запахом и всячески приучают их к нему
Вопреки стереотипам, служебных собак не кормят наркотиками или взрывчаткой. Им дают игрушки с подобным запахом и всячески приучают их к нему


Джоли купили у заводчиков. Её выбрали, потому что она не боится людей и любит игрушки — это хорошие качества для будущего искателя взрывчатки 
Джоли купили у заводчиков. Её выбрали, потому что она не боится людей и любит игрушки — это хорошие качества для будущего искателя взрывчатки 


Это Балли, и он самый молодой пёс в кинологическом центре, хоть уже и не похож на щенка
Это Балли, и он самый молодой пёс в кинологическом центре, хоть уже и не похож на щенка


Имена собакам чаще всего придумывают заводчики
Имена собакам чаще всего придумывают заводчики


У собак, которых содержат в центре, особый режим питания. Для них в ЦКС работает целая кухня, которая балует их полезными кашами 
У собак, которых содержат в центре, особый режим питания. Для них в ЦКС работает целая кухня, которая балует их полезными кашами 


Чаще всего среди кинологов можно встретить мужчин, но в ЦКС работает и много девушек 
Чаще всего среди кинологов можно встретить мужчин, но в ЦКС работает и много девушек 


Ригу привезли в ЦКС её первые хозяева — они не смогли справиться с её гиперактивностью, а на её дрессировку сил и времени у них не было. Теперь её готовят по поиску трупных останков 
Ригу привезли в ЦКС её первые хозяева — они не смогли справиться с её гиперактивностью, а на её дрессировку сил и времени у них не было. Теперь её готовят по поиску трупных останков 


Чтобы научить собаку находить трупы, на тренировках кинологи используют испорченную свинину
Чтобы научить собаку находить трупы, на тренировках кинологи используют испорченную свинину


Джоли, Балли и Дред ещё не успели раскрыть какие-то преступления
Джоли, Балли и Дред ещё не успели раскрыть какие-то преступления


На обучение одной собаки уходит около полугода
На обучение одной собаки уходит около полугода


Джоли очень спокойная, уравновешенная и неторопливая. Она уже работает на поисках взрывчатки, обычно на профилактических мероприятиях в школах 
Джоли очень спокойная, уравновешенная и неторопливая. Она уже работает на поисках взрывчатки, обычно на профилактических мероприятиях в школах 


В ЦКС много грустных служебных историй, когда собаки оказываются больны или смертельно ранены
В ЦКС много грустных служебных историй, когда собаки оказываются больны или смертельно ранены


В ЦКС говорят, что служебные собаки — копии своих кинологов
В ЦКС говорят, что служебные собаки — копии своих кинологов


Без служебных овчарок не обходится почти ни один вызов о возможном минировании зданий. К примеру, все собаки из кинологического центра МВД работали во время массовых эвакуаций в новосибирских ТЦ, кинотеатрах и школах.

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