Наша служба и опасна и мила: фоторепортаж из центра, где живут собаки-полицейские

Сегодня в России отмечают День кинолога — корреспонденты НГС побывали в Центре кинологической службы областного ГУ МВД и узнали, кто работает почти наравне с полицейскими и как их обучают.
Без служебных овчарок не обходится почти ни один вызов о возможном минировании зданий. К примеру, все собаки из кинологического центра МВД работали во время массовых эвакуаций в новосибирских ТЦ, кинотеатрах и школах.
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Кирилл Шматков
Фото Оксаны Козыревой