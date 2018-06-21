Из пруда в Дзержинском районе достали окоченевшее тело женщины
Днём 20 июня новосибирские спасатели достали из водоёма в Дзержинском районе мёртвую женщину — причина её смерти пока неизвестна.
Окоченевшее тело лежало в водоёме возле остановки «Пищевик» в районе улицы Пойменной, рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
«Там глубины — сантиметров 15–20. Женщина лежала на берегу практически, просто в воде <…> Причины гибели неизвестны», — сообщил Дмитрий Фокин.
В аварийно-спасательной службе уточнили, что достали тело из воды по просьбе полиции. Личность умершей уже установлена — ей 45 лет, имя в полиции не раскрывают.
В следственном управлении СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что следователи проводят проверку «по факту обнаружения тела женщины в водоёме СНТ "Берёзовая роща"».
«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказал старший помощник руководителя управления Дмитрий Чечулин.
В СК уточнили, что найденная женщина жила неподалёку — в садовом обществе «Берёзовая роща». Следов насилия на её теле нет.
В начале недели спасатели нашли тело мужчины, который пропал сутками ранее на пляже возле Димитровского моста. Они достали труп из Оби в районе пескобазы.
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Ольга Хмелевская
Фото Михаила Воскресенского (РИА Новости)