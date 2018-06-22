«Сама выйдет»: врач оставила в теле пациентки трубку

Юрий и Наталья Белоглазовы добиваются от следователей возбуждения уголовного дела

Жительница Новосибирска Наталья Белоглазова обвинила в халатности врача Новосибирской областной клинической больницы Надежду Ворончихину, которая оставила в её животе дренажную трубку.





Зимой 2017 года Наталья перенесла в больнице операцию по удалению камней из желчного пузыря. После операции ей поставили дренажную трубку, которую нужно было убрать через некоторое время, рассказал корреспонденту НГС муж Натальи Юрий Белоглазов. Удалять дренаж Наталья пришла 21 февраля.





«Сделали ей какие-то процедуры, которые подтвердили, что дренажную трубку надо удалять, и после этого врач начал удалять трубку», — говорит Юрий.





Но во время процедуры часть трубки упала и осталась внутри живота.





«Потом супруге поясняют: ничего страшного не случилось, а трубка, которая упала, она выйдет естественным путём. В течение двух суток понаблюдайте, и всё будет нормально», — вспоминает муж сибирячки.





Наталья отправилась домой на маршрутке, в пути ей позвонил муж — в этот день Юрий был в Барнауле. Наталья пожаловалась: живот сильно болит. Юрий попросил жену выйти на ближайшей остановке и связался с другом, чтобы тот забрал Наталью.





«Он прибежал, увидел, что она стоит, облокотившись на столб, в беспомощном состоянии, вызвал скорую», — говорит Юрий.





Скорая снова увезла Наталью в областную больницу. «Та же врач, которая это допустила, её принимает. Объясняет, что "сейчас мы обезболивающее вам поставим, холодное поприкладываем, всё пройдёт, и вы только с другом езжайте не на общественном транспорте, а на такси". Но боль у неё не проходила», — описал ситуацию Юрий Белоглазов. В итоге Наталью госпитализировали.





Вечером приехал хирург, который делал Наталье операцию по удалению камней — он вытащил трубку из живота. Операция длилась около двух часов, пациентку оставили в реанимации.





После выписки Белоглазовы взяли все медицинские документы и пошли к следователям. 30 марта 2017 года их заявление приняли в следственном управлении СК РФ по Кировскому району. Супруги считают, что врач, которая удаляла трубку, виновата и должна быть наказана.





«Она не предприняла никаких мер, чтобы оказать супруге помощь. К самому медицинскому учреждению, как лечение проходило, удаление камней и операция по удалению дренажной трубки после всего этого — у меня нет претензий», — подчеркнул Юрий.





В Новосибирской областной клинической больнице признали, что врач совершила ошибку.





По словам руководителя хирургической службы областной больницы Ивана Поршенникова, больница максимально содействует следствию.





«Неоднократно отвечали на запросы и проводили врачебные комиссии на эту тему — мы действительно признаём, что эта пациентка находилась у нас на лечении неоднократно, была госпитализирована неоднократно. После второй госпитализации она амбулаторно была осмотрена врачом-хирургом в приёмном отделении перед удалением холедохостомической трубки — дренажа желчного протока. Это трубочка была удалена после необходимого исследования, которое называется фистулография. К сожалению, врач не распознал осложнение этой манипуляции в виде обрывов фрагмента этой трубочки и оставления этого инородного тела в брюшной полости пациентки. Это осложнение было опознано при появлении клинических симптомов в момент повторного обращения, которое довольно быстро произошло.





Сама по себе врачебная деятельность — это деятельность, которая сопряжена с принятием определённых решений, мы все ошибаемся.





Надежда Владимировна ошиблась, мы это признаём, мы не можем этого не признать, потому что пациентка была повторно госпитализирована и ей были выполнены процедуры, которые были направлены на устранение этой ошибки. Я как руководитель хирургической службы полагаю, что в отношении врача никаких мер административного характера быть не должно. Мы разобрали эту ситуацию на врачебной комиссии нашей, мы констатировали, что доктор не распознал осложнения», — отметил Иван Поршенников.





Белоглазовы тем не менее попросили СК возбудить в отношении врача уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В ответ они несколько раз получали отказ, последний — в феврале 2018 года. После этого на действия следователей они пожаловались в прокуратуру в апреле 2018 года. В прокуратуре отменили постановление об отказе.





«Мы отменили, поскольку следователями в полной мере не проведены были мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения. Прокуратурой района указаны нарушения, которые необходимо устранить в ходе доследственной проверки», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.





В прокуратуре пояснили, что следователи опросили не всех врачей перед тем, как вынести решение.





В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что сейчас следователи ещё ведут проверку по заявлению Белоглазовых.





«В настоящее время в следственном отделе по Кировскому району по Новосибирску проводится дополнительная уголовно-процессуальная проверка, назначена повторная комплексная судебная медицинская экспертиза по качеству оказания медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в СК.





Юрий Белоглазов отметил, что после этой процедуры Наталья восстанавливалась полгода, а боль иногда возвращается.









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