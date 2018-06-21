Дом независимости: на берегу Оби открыли офис Императорского величества

Будку городового восстанавливали по сохранившимся фотографиям





В Новосибирске завершилась реставрация дома на улице Обской, 4, в котором Новосибирск получил статус независимого города. В здании бывшего офиса императорского кабинета открылся филиал Музея Новосибирска «Городское начало».





«Здание было построено специально для Томского имения кабинета Императорского величества, которое управляло землёй, на которой находится город, эта земля была личной собственностью Императорской семьи, после революции тут находился военкомат Закаменского района и именно отсюда в Великую Отечественную войну уходили на фронт жители нынешнего Октябрьского района, позже здесь находился Октябрьский суд и отдел транспортной милиции. В 21 веке здание заняла Российская академия предпринимательства, и сейчас уже второй год дом принадлежит Музею Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев







Отреставрированный фасад дома будут освещать новые фонари, которых раньше никогда не было





Реставрация Исторического здания началась в 2017 году. Тогда власти обещали закончить работы к 125-летию города. Стоимость реставрации составила 3,2 миллиона рублей.







«Деньги на реставрацию выделили из муниципалитета и областного бюджета. 1 миллион рублей вложил Альфа-Банк», — рассказала директор музея Новосибирска Елена Щукина.







Первая газета в Новосибирске «Народная Летопись»





Дом на Обской, 4 построили примерно в 1897–1903 годах. В то время его занимало управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Именно здесь в 1907 году подписали соглашение о выкупе императорских земель городом Ново-Николаевском. Соглашение означало, что теперь городские купцы могли покупать в городе земельные участки и без риска открывать на них предприятия.





Уже в августе новосибирцы смогут посмотреть на выставку Музея Новосибирска





В здании восстановили фасад, поставили возле него фонари, убрали пристройку, которая портила состояние торцевой стены, отреставрировали исторический балкон, заменили входные двери и воссоздали будку городового. На всей территории музея обещают подключить бесплатный WI-FI.







В феврале на Большевистской отреставрировали фасад одного из самых старых зданий в Новосибирске. В нём также открыли филиал Музея Новосибирска.

