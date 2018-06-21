Огонь до неба: на Первомайке потушили особо сильный пожар

По информации спасателей, горели два дачных дома, баня и гараж

Рано утром в частном секторе на улице Марата в Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом — пожарным пришлось вызывать дополнительные автоцистерны, чтобы потушить огонь.







По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на выезд пожарные отправились в 5:20.





«В частном секторе был крупный пожар по повышенному номеру. Туда привлекались три пожарных подразделения, а также задействовали поливомоечные машины. Во время тушения прокладывали магистральную линию от пожарного гидранта на расстояние 200 метров. Одновременно работало пять стволов. Горело два частных дома, баня и гараж. Открытое горение ликвидировали в 6:07», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.





Пожарные локализовали огонь в 6:07





«Обычно на пожар выезжает две автоцистерны и восемь человек. Здесь было 24 человека и пять автоцистерн.





Площадь возгорания была значительная, поэтому привлекались дополнительные силы. Пожар был большим, но повышенную степень опасности ему не присваивали», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Также в МЧС добавили, что погибших и пострадавших в пожаре нет.







Погибших и пострадавших в пожаре нет





На прошлой неделе в Дзержинском районе загорелась квартира на первом этаже — из здания эвакуировали семь человек.