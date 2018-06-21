На площади Кирова столкнулись фура и «Ниссан»: собралась серьёзная пробка

Столкнувшиеся машины перекрыли дорогу

Утром 21 июня на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска фура столкнулась с автомобилем Nissan — из-за аварии образовалась глухая пробка.







Столкновение произошло около 7:55 на кольце площади Кирова.





«Водитель "Ниссана" двигался по кольцу со стороны улицы Громова в сторону улицы Мира по главной дороге. Водитель грузовика МAN тоже двигался по кольцу, не заметил легковой автомобиль и придавил его», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».





Автомобили встали в глухую пробку на улицах Петухова и Сибиряков-Гвардейцев





По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал, но столкнувшиеся автомобили перегородили дорогу. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся по улицам Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.





Чтобы проехать проблемный участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч



