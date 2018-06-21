На площади Кирова столкнулись фура и «Ниссан»: собралась серьёзная пробка
Утром 21 июня на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска фура столкнулась с автомобилем Nissan — из-за аварии образовалась глухая пробка.
Столкновение произошло около 7:55 на кольце площади Кирова.
«Водитель "Ниссана" двигался по кольцу со стороны улицы Громова в сторону улицы Мира по главной дороге. Водитель грузовика МAN тоже двигался по кольцу, не заметил легковой автомобиль и придавил его», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал, но столкнувшиеся автомобили перегородили дорогу. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся по улицам Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.
Днём 20 июня серьёзный затор образовался на площади Труда — там столкнулись троллейбус
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), Марии Тищенко (2), скриншот yandex.ru/maps (3)