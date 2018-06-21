В Толмачёво вынужденно сел летевший из Москвы самолёт (обновлено)

Самолёт приземлился в Новосибирске в 7:01
Самолёт приземлился в Новосибирске в 7:01

Сегодня, 21 июня, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс № 1531 из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе аэропорта.


«По техническим причинам сел, все подробности в авиакомпании. У нас он приземлился в 7:01. Сейчас уже началась посадка на рейс», — пояснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


Согласно данным онлайн-табло томского аэропорта, самолёт задерживается на два часа. Рейс выполняется на самолёте Airbus А321. Сколько пассажиров находится на борту самолёта, пока неизвестно. 


Корреспондент НГС направил запрос в «Аэрофлот», чтобы узнать о причинах вынужденной посадки самолёта в новосибирском аэропорту.


После публикации в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что сейчас поломка самолёта устранена и он готовится к вылету.


«На борту находилось 149 пассажиров, в том числе 18 детей. Посадка произошла по технической причине, по какой конкретно, пока я сказать не могу. Сейчас самолет отремонтирован и идет посадка для отправки пассажиров в пункт назначения», — сообщила корреспонденту НГС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.


В марте самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за заболевшего пассажира

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