Красивый закат над городом заворожил новосибирцев

Вечером 20 июня жители Новосибирска наблюдали над городом необычайно яркий закат и делились фотографиями красивого неба в соцсети Instagram.


Первые фотографии стали появляться в социальных сетях около 22:00 — горожане сфотографировали красивый закат сразу в нескольких районах Новосибирска.



Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и алый цвета.



Завораживающий закат оставил неравнодушными многих новосибирцев.








Ранее синоптики рассказали, что по их прогнозам в ближайшие дни жителей города ждёт умеренное тепло с дождями и грозами.

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