Красивый закат над городом заворожил новосибирцев

Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и алый цвета.

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Александр Сильченко

Фото на превью Марии Тищенко

Фото instagram.com

