Пользователи Инстаграма смогут выкладывать часовые видео

Раньше длительность видео в Инстаграме не превышала одной минуты

Instagram презентовал новое приложение IGTV, благодаря которому пользователи смогут публиковать и просматривать вертикальные видео длительностью до одного часа.







IGTV адаптировано для съёмки с помощью смартфонов и просмотра на них, приложение будет работать на операционных системах Android и iOS.





Пользователи смогут комментировать видеозаписи и отправлять их друзьям. Предполагается, что сервис станет доступным по всему миру в течение нескольких недель.







«Мы также попытались сделать так, чтобы всё было просто. Так же, как при включении телевизора, IGTV начинает показывать сразу же после открытия приложения. Кроме того, так же, как и на телевидении, в IGTV есть каналы. Однако на IGTV роль каналов играют создатели видео. Когда вы подписаны на создателя в Instagram, их каналы в IGTV будут предложены для просмотра», — цитирует ТАСС представителей сервиса.







Кстати, в Новосибирском зоопарке как раз теперь можно снимать часовые видео и не переживать о том, что телефон разрядится, потому что недавно там установили специальные дупла для зарядки гаджетов.