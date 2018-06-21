В НГУ озвучили, в каком размере и за какие заслуги будут платить стипендии

Стипендии будут получать только студенты-бюджетники

Новосибирский госуниверситет объявил о начале приёмной кампании абитуриентов — университет готов принять 961 человека на бюджетные места, сообщила пресс-служба НГУ.







В НГУ для лучших студентов в этом году ввели специальную стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц, а также добавят 7,5 тысячи рублей дополнительно к академической стипендии тем, у кого есть дипломы школьных олимпиад или высокие баллы ЕГЭ.







«Дополнительно к академической стипендии 15 тысяч рублей будут иметь возможность получать поступившие с суммой баллов по трём вступительным предметам по результатам ЕГЭ в диапазоне 290—300 баллов, победители или призёры Всероссийской олимпиады школьников, предметной олимпиады Российского совета олимпиад школьников 1 – 3 уровня и подтвердившие олимпиаду 75 баллами и выше по профильной дисциплине», — пояснили в пресс-службе НГУ.







Кроме того, специальная стипендия в размере 7,5 тысячи рублей в месяц будет выплачиваться студентам Института медицины и психологии, физического, геолого-геофизического, механико-математического факультетов, а также факультета естественных наук, которые поступили с суммой баллов по трём вступительным предметам с результатами ЕГЭ не менее 270 – 289 баллов.







В НГУ отметили, что количество стипендий не ограничено, но назначаться они будут лишь тем, кто обучается на бюджетной основе. Как правило, во втором семестре стипендии продолжат получать студенты, сдавшие сессию на хорошие оценки.







Ранее мы сообщали, что фонд «Эндаумент НГУ» окажет финансовую поддержку учащимся СУНЦ НГУ, которые хорошо учатся.

