Пышногрудые сибирячки снялись в клипе на крыше высотки при штормовом ветре

Девушки в лёгких нарядах четыре часа снимались в клипе в условиях непогоды

Шесть пышных девушек из танцевальной группы «Формат» снялись в клипе Sweet pollution на крыше 17-этажного здания на улице Кирова, 108 в Новосибирске.





Танцовщицы в развевающихся нарядах садились на шпагат и выполняли хореографические элементы при штормовом ветре и дожде.







«Танцевальная группа "Формат" создана для девушек плюс сайз, которые носят 46-й размер и выше, в данном случае девушки были 52-го. Мы показываем этим проектом, что любая девушка может красиво двигаться, садиться на шпагат и выполнять другие хореографические штуки. За три-четыре месяца мы готовим танец, подбираем костюмы и выбираем локацию. <…> Многое мы не сняли из того, что девушки умеют: от волнения и от малого количества времени.





Они с лёгкостью садились на шпагат. За три-четыре месяца достичь таких результатов при нашей весовой категории — мне кажется, это огонь!





Думаю, они точно почувствовали себя звёздами», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Формат» Тамара Малгина.







Платья намокли под дождём, но это не помешало девушкам чувствовать себя на высоте





Клип снимали в конце мая. Съёмки продолжались четыре часа в условиях сильного ветра и дождя. Когда дождь усиливался, приходилось прерываться и прятать в укрытие дорогостоящую технику.







Порывы ветра достигали 25 м/с





«Сначала нас немножко присыпало снегом, потом полило дождём. Мы наблюдали, как идут на нас тучи, — с 17-го этажа нам хорошо это было видно. Быстренько снимали необходимые моменты. У нас был специальный линолеум, чтобы не повредить крышу. Ветром этот линолеум уносило вместе с девушками. Операторов — они ж постройнее у нас — приходилось крепить. Штормовой был ветер — 25 метров в секунду. Я ещё когда в самом начале вышла на крышу, не уверена была, что мы там надолго задержимся. Хорошо, что клип не с зонтами! А девчонки — большие молодцы! Стойко выдержали всё», — отметила Тамара Малгина.











А недавно новосибирские танцовщицы сняли клип, посвящённый чемпионату мира по футболу, — для этого девушки пять часов мёрзли на игровом поле Сибирского государственного университета путей сообщения.