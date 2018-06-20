Пышногрудые сибирячки снялись в клипе на крыше высотки при штормовом ветре

Девушки в лёгких нарядах четыре часа снимались в клипе в условиях непогоды
Девушки в лёгких нарядах четыре часа снимались в клипе в условиях непогоды

Шесть пышных девушек из танцевальной группы «Формат» снялись в клипе Sweet pollution на крыше 17-этажного здания на улице Кирова, 108 в Новосибирске. 


Танцовщицы в развевающихся нарядах садились на шпагат и выполняли хореографические элементы при штормовом ветре и дожде.


«Танцевальная группа "Формат" создана для девушек плюс сайз, которые носят 46-й размер и выше, в данном случае девушки были 52-го. Мы показываем этим проектом, что любая девушка может красиво двигаться, садиться на шпагат и выполнять другие хореографические штуки. За три-четыре месяца мы готовим танец, подбираем костюмы и выбираем локацию. <…> Многое мы не сняли из того, что девушки умеют: от волнения и от малого количества времени. 


Они с лёгкостью садились на шпагат. За три-четыре месяца достичь таких результатов при нашей весовой категории — мне кажется, это огонь!


Думаю, они точно почувствовали себя звёздами», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Формат» Тамара Малгина.


Платья намокли под дождём, но это не помешало девушкам чувствовать себя на высоте
Платья намокли под дождём, но это не помешало девушкам чувствовать себя на высоте


Клип снимали в конце мая. Съёмки продолжались четыре часа в условиях сильного ветра и дождя. Когда дождь усиливался, приходилось прерываться и прятать в укрытие дорогостоящую технику.


Порывы ветра достигали 25 м/с
Порывы ветра достигали 25 м/с


«Сначала нас немножко присыпало снегом, потом полило дождём. Мы наблюдали, как идут на нас тучи, — с 17-го этажа нам хорошо это было видно. Быстренько снимали необходимые моменты. У нас был специальный линолеум, чтобы не повредить крышу. Ветром этот линолеум уносило вместе с девушками. Операторов — они ж постройнее у нас — приходилось крепить. Штормовой был ветер — 25 метров в секунду. Я ещё когда в самом начале вышла на крышу, не уверена была, что мы там надолго задержимся. Хорошо, что клип не с зонтами! А девчонки — большие молодцы! Стойко выдержали всё», — отметила Тамара Малгина.



А недавно новосибирские танцовщицы сняли клип, посвящённый чемпионату мира по футболу, — для этого девушки пять часов мёрзли на игровом поле Сибирского государственного университета путей сообщения.

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