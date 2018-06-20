Пышногрудые сибирячки снялись в клипе на крыше высотки при штормовом ветре
Шесть пышных девушек из танцевальной группы «Формат» снялись в клипе Sweet pollution на крыше 17-этажного здания на улице Кирова, 108 в Новосибирске.
Танцовщицы в развевающихся нарядах садились на шпагат и выполняли хореографические элементы при штормовом ветре и дожде.
«Танцевальная группа "Формат" создана для девушек плюс сайз, которые носят 46-й размер и выше, в данном случае девушки были 52-го. Мы показываем этим проектом, что любая девушка может красиво двигаться, садиться на шпагат и выполнять другие хореографические штуки. За три-четыре месяца мы готовим танец, подбираем костюмы и выбираем локацию. <…> Многое мы не сняли из того, что девушки умеют: от волнения и от малого количества времени.
Они с лёгкостью садились на шпагат. За три-четыре месяца достичь таких результатов при нашей весовой категории — мне кажется, это огонь!
Думаю, они точно почувствовали себя звёздами», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Формат» Тамара Малгина.
Клип снимали в конце мая. Съёмки продолжались четыре часа в условиях сильного ветра и дождя. Когда дождь усиливался, приходилось прерываться и прятать в укрытие дорогостоящую технику.
«Сначала нас немножко присыпало снегом, потом полило дождём. Мы наблюдали, как идут на нас тучи, — с 17-го этажа нам хорошо это было видно. Быстренько снимали необходимые моменты. У нас был специальный линолеум, чтобы не повредить крышу. Ветром этот линолеум уносило вместе с девушками. Операторов — они ж постройнее у нас — приходилось крепить. Штормовой был ветер — 25 метров в секунду. Я ещё когда в самом начале вышла на крышу, не уверена была, что мы там надолго задержимся. Хорошо, что клип не с зонтами! А девчонки — большие молодцы! Стойко выдержали всё», — отметила Тамара Малгина.
А недавно новосибирские танцовщицы сняли клип, посвящённый чемпионату мира по футболу, — для этого девушки пять часов мёрзли на игровом поле Сибирского государственного университета путей сообщения.
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Алёна Мартынова
Фото Тамары Малгиной, видео youtube.com