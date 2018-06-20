Послушание и ловкость собак: в Новосибирской области начались соревнования кинологов

Начало соревнований приурочено ко Дню образования кинологической службы МЧС России
Начало соревнований приурочено ко Дню образования кинологической службы МЧС России

Сегодня, 20 июня, в посёлке Коченёво Новосибирской области на базе Сибирского спасательного центра стартовали открытые региональные соревнования поисково-спасательных расчётов кинологической службы МЧС России Сибирского федерального округа — в первый день у собак проверили послушание и ловкость.


Дата начала соревнований совпадает с Днём образования кинологической службы МЧС России, которой сегодня исполнилось 22 года. В них участвуют 52 кинологических расчёта из Сибири, Урала и Дальнего Востока — 11 команд.


Видео с открытия региональных соревнований поисково-спасательных расчётов кинологической службы МЧС России Сибирского федерального округа


Состязания продлятся ещё пять дней, в каждом из которых будет свой этап. Сегодня был первый — «Послушание и ловкость». Как сообщает пресс-служба Главного управления
МЧС России по Новосибирской области, главная его задача — выполнить 11 упражнений на специально оборудованной дрессировочной площадке с расположенными на ней стандартными и нестандартными учебными препятствиями.


«Эти 11 команд соревнуются как в командном зачёте, так и в индивидуальном. На завтра у них запланирован индивидуальный — поиск в природной среде и в имитации техногенной катастрофы. Потом будут соревнования групповые», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Завтра, 21 июня, будет выполнение поисково-спасательных работ в условных зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Завтра, 21 июня, будет выполнение поисково-спасательных работ в условных зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


По результатам соревнований будут определены призовые места: лучших наставников наградят медалями и грамотами, а собак — кормом.


В 2016 году в Новосибирске проходили сертифицированные испытания для 24 собак из разных городов Сибири.

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