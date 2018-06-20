Новосибирские такси зафиксировали рост заказов в ночь матча России с Египтом
В ночь с 19 на 20 июня такси в Новосибирске зафиксировали рост заказов: он отмечался за час до начала матча сборной России со сборной Египта, а пик пришёлся на его окончание.
Сервис заказа такси «Максим» отметил рост заказов на 12% в Новосибирске. В среднем по России спрос вырос на 13% по сравнению с 5 июня — последним вторником перед трансляцией ЧМ-2018. Среди городов-миллионников и городов, которые примут матчи мундиаля, наибольший рост заказов был в Волгограде — 140%, Нижнем Новгороде —122%, Самаре — 115%, сообщила специалист по связям с общественностью сервиса «Максим» Мария Пухова.
Директор такси «Лидер» Вячеслав Шевченко подтвердил увеличение спроса: по его словам, количество заказов после окончания матча выросло процентов на 30%, другое дело, что часть из них машин не дожидается и отменяет поездку.
«Вчера, в день матча Россия — Египет, среднее время ожидания автомобиля не изменилось. В период ЧМ-2018 "Максим" дополнительно привлекает партнёров, чтобы пассажиры могли уехать быстро. При необходимости они могут самостоятельно ускорить подачу автомобиля, подняв стоимость поездки в приложении», — рассказала корреспонденту НГС Мария Пухова.
Сделать это можно в пожеланиях или на экране активного заказа, нажав кнопку «Ускорить поиск». То, что время ожидания остаётся прежним, подтверждает и Вячеслав Шевченко, но количество машин «Лидер» не меняет.
«Время ожидания на самом деле сильно не увеличивается. Таксистов в это время больше не становится: они тоже смотрят футбол и, возможно, с пивом, поэтому на линию не выходят и сами являются пассажирами», — добавил в разговоре с корреспондентом НГС Шевченко.
Две тысячи футбольных болельщиков посмотрели ночной матч с Египтом на Михайловской набережной в Новосибирске, несмотря на позднее время трансляции.
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Мария Тищенко
Фото из архива НГС