Рай хоть в шалаше: новосибирцы признались, что квартиры не помогают им найти любовь

Своя квартира не помогает строить отношения, считают горожане
Своя квартира не помогает строить отношения, считают горожане

Собственная квартира не поможет сибирячкам привлечь мужчин — к такому выводу пришли эксперты N1.RU, проанализировав результаты опроса.


Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» среди жителей Новосибирска, в нём приняли участие около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет. Большинство участников, как среди мужчин, так и среди женщин, считают, что собственное жильё не поможет одиночкам создать семью, — так считают больше 60% опрошенных.


При этом у мужчин, обеспеченных квартирой, при прочих равных шансы резко возрастают. «А вот при оценке шансов женщин выйти замуж к числу главных факторов респонденты относят внешность, поэтому невестам, не соответствующим современным стандартам красоты, квартира способна гораздо сильнее помочь в поисках партнёра, чем мужчинам», — отмечают эксперты.


Для мужчин также оказались важны связи и зарплата, тогда как применительно к женщинам этот вариант ответа оказался самым непопулярным.


В опросе приняли участие около 3 тысяч новосибирцев
В опросе приняли участие около 3 тысяч новосибирцев


Ранее новосибирцы признались, что ради квартиры готовы отказаться от путешествий: большинство считает, что обзавестись квартирой нужно прежде, чем заводить детей.

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