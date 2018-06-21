Рай хоть в шалаше: новосибирцы признались, что квартиры не помогают им найти любовь
Собственная квартира не поможет сибирячкам привлечь мужчин — к такому выводу пришли эксперты N1.RU, проанализировав результаты опроса.
Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» среди жителей Новосибирска, в нём приняли участие около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет. Большинство участников, как среди мужчин, так и среди женщин, считают, что собственное жильё не поможет одиночкам создать семью, — так считают больше 60% опрошенных.
При этом у мужчин, обеспеченных квартирой, при прочих равных шансы резко возрастают. «А вот при оценке шансов женщин выйти замуж к числу главных факторов респонденты относят внешность, поэтому невестам, не соответствующим современным стандартам красоты, квартира способна гораздо сильнее помочь в поисках партнёра, чем мужчинам», — отмечают эксперты.
Для мужчин также оказались важны связи и зарплата, тогда как применительно к женщинам этот вариант ответа оказался самым непопулярным.
Ранее новосибирцы признались, что ради квартиры готовы отказаться от путешествий: большинство считает, что обзавестись квартирой нужно прежде, чем заводить детей.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова
Инфографика N1.RU