Новосибирские военные получили локатор «Небо-УМ»
Соединение ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, получило на вооружение новейшую радиолокационную станцию «Небо-УМ».
Это модифицированная модель следующего поколения радиолокационной станции «Небо-У» с изменением состава оборудования. Она может обнаружить разные авиационные цели — от сверхскоростных ракет до воздушных судов — и определить их координаты.
«"Небо-УМ" способен контролировать воздушное пространство в радиусе 600 километров, обнаружить объект на высоте до 80 километров и заблаговременно предотвратить атаку противника», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
В пресс-службе ЦВО корреспонденту НГС рассказали, что сейчас военнослужащие осваивают новую технику — переподготовка займёт небольшой промежуток времени.
В апреле 2018 года отряды спецназа ЦВО получили новые бронеавтомобили «Тайфун-К».
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Мария Тищенко
Фото с сайта www.stat.mil.ru