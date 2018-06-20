Новосибирские военные получили локатор «Небо-УМ»

Радиолокационная станция состоит из нескольких модулей — антенно-аппаратного комплекса, кабины управления с рабочими местами расчёта и системы автономного электроснабжения

Соединение ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, получило на вооружение новейшую радиолокационную станцию «Небо-УМ».







Это модифицированная модель следующего поколения радиолокационной станции «Небо-У» с изменением состава оборудования. Она может обнаружить разные авиационные цели — от сверхскоростных ракет до воздушных судов — и определить их координаты.







«"Небо-УМ" способен контролировать воздушное пространство в радиусе 600 километров, обнаружить объект на высоте до 80 километров и заблаговременно предотвратить атаку противника», — сообщили в пресс-службе ЦВО.







В пресс-службе ЦВО корреспонденту НГС рассказали, что сейчас военнослужащие осваивают новую технику — переподготовка займёт небольшой промежуток времени.







В апреле 2018 года отряды спецназа ЦВО получили новые бронеавтомобили «Тайфун-К».

