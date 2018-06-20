Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с бывшим игроком «Салавата Юлаева»

В состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вошёл новый нападающий — им стал бывший игрок уфимского «Салавата Юлаева», 32-летний Энвер Лисин.


Контракт заключили на один год.


«Хоккеист — воспитанник воскресенского хоккея. Играл в командах "Ак Барс", "Металлург" (Магнитогорск), "Адмирал", ЦСКА, "Салават Юлаев" (последние три сезона). С 2006-го по 2010 год выступал в Северной Америке, в том числе в НХЛ за "Финикс" и "Рейнджерс" (всего 135 матчей, 24 шайбы + 18 передач)», — сообщают представители «Сибири».


О том, что Энвер Лисин покидает «Салават», уфимский клуб рассказал в начале недели.


«В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл 54 игры и набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности –6. В 13 играх плей-офф игрок забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнёрам. Показатель полезности –3», — говорится в сообщении уфимской команды.



В прошлый раз «Сибирь» заключила однолетний контракт с центральным нападающим — 30-летним Кори Эммертоном из Канады.

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