Новосибирцев ждут два самых длинных дня в году

Сегодняшний день будет длиться 17 часов 22 минуты
Сегодняшний день будет длиться 17 часов 22 минуты

Сегодня, 21 июня, в Новосибирске наступает астрономическое лето — новосибирцев ждут два самых длинных дня в году.


«Продолжительность самого длинного светового дня — 17 часов 22 минуты. 21 и 22 июня световой день практически одинаковый, с точностью до нескольких секунд», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


При этом Илья Орлов отмечает, что в астрономическом понимании ночи в Новосибирске сейчас нет.


«Астрономической ночью называется промежуток времени, когда Солнце уходит под горизонт ниже, чем на 18 градусов. Так вот, сейчас в Новосибирске астрономическая ночь не наступает совсем, всё тёмное время — это сумерки, в которые астронаблюдения вести очень сложно. Ночь к нам придёт примерно в середине августа.


Но с повседневной точки зрения самая короткая ночь (от заката до рассвета) — с 21 на 22 июня, 6 часов 38 минут», 


— объясняет Илья Орлов.


Новосибирцев ждут два самых длинных дня в году


С днём солнцестояния не совпадают моменты самого позднего заката и самого раннего восхода Солнца. Самый поздний закат (22:11) будет 24 июня, а самый ранний восход (04:48) уже был 18 июня, отметил представитель Большого новосибирского планетария.


После летнего солнцестояния продолжительность ночи будет расти, но сначала очень медленно. К концу июня она увеличится всего на 6 минут.


«Потом процесс ускорится, и к 1 августа длина ночи будет уже около 8 часов, а скорость роста достигнет почти 4 минут в сутки», — отметил Илья Орлов. Длина дня и ночи сравняется в сентябре в день осеннего равноденствия.


Сегодня, 21 июня, в Большом новосибирском планетарии в честь дня летнего солнцестояния будет бесплатная программа: с 12 часов начнётся цикл научно-популярных лекций о светиле. 


Среди тем лекций: «Солнце и биологические процессы», «Астрофизика и энергетика Солнца».


Также в планетарии покажут три полнокупольных фильма. В частности, в 17:30 состоится премьера фильма «Очарованные Солнцем». В 13:00 и в 20:00 можно будет посмотреть кино «Майя: наблюдатели Вселенной», а в в 15:00 — «Зрение». 


Также при ясной погоде планируется посещение обсерватории планетария и наблюдения за Солнцем: 12:40–13:00, 13:40–14:00, 14:40–15:00, 15:40–16:00.


Для участия в программе необходима регистрация на сайте планетария.

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