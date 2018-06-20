Дело «истребителя полицейских» передают в суд

На этом месте в 2013 году убили полицейского Виктора Кабака

В Новосибирске завершилось следствие по громкому делу в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в убийстве полицейского Виктора Кабака в марте 2013 года, а также драке, в которой погиб мужчина в 2006 году.







По версии следствия, подозреваемый совершил первое преступление в декабре 2006 года, когда в компании ещё нескольких человек участвовал в избиении мужчины. Тогда от полученных травм потерпевший скончался.





«В 2013-м <…> он убил одного сотрудника полиции, а второго, который его преследовал, тяжело ранил и убежал», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.





Младший сержант полиции Виктор Кабак был убит в небольшом тупике между разгрузочной площадкой супермаркета и строящимся зданием на улице Столетова в 1:35 четверга, 21 марта, 2013 года. Его напарник, старший сержант Амангельды Алспаев был ранен, но сумел до приезда скорой вызвать подкрепление и попытался преследовать нападавшего, но тому удалось скрыться во дворах окрестных многоэтажек.





Погибший полицейский Виктор Кабак





Несмотря на объявленную в городе спецоперацию «Вулкан-4» и молниеносно составленную ориентировку на преступника (мужчина около 30 лет, среднего роста, одет в тёмную куртку), его поиски не увенчались успехом.





В пресс-службе ведомства не смогли уточнить, сразу ли установили личность подозреваемого и где его задержали.





«В июле 2017 года <...> местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.



В Следственном комитете также сообщили, что подозреваемый обвиняется в совершении преступлений по трём статьям: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).





Также в марте завершилось следствие по громкому делу об убийстве беременной девушки в селе Новомошковском — в преступлении обвиняют её 20-летнего парня.

