Мэрия отсудила 5 миллионов из областного бюджета за квартиры для инвалидов

Финансировать предоставление квартир инвалидам по закону должна область, но в бюджете средства на это не предусмотрены

Мэрия Новосибирска через суд добилась компенсации за две квартиры — одна была предоставлена инвалиду, а другая семье с ребёнком-инвалидом: решения опубликованы на сайте арбитражного суда.







Согласно материалам суда, мэрия вне очереди по решениям судов общей юрисдикции предоставила квартиры семье Хамидуллиных и Юрию Митюкову. Общая стоимость квартир с учётом ремонта одной из них для нужд инвалида-колясочника составила почти 5 миллионов рублей, при этом по закону финансирование должно было быть обеспечено из областного бюджета.





Мэрия обратилась с исками к правительству в феврале 2018 года.







«В данном случае Новосибирская область не исполнила свои обязательства по финансированию <…>, а мэрия города Новосибирска предоставила жилое помещение из муниципального жилищного фонда социального использования, тем самым понесла ущерб в сумме, указанной в иске», — говорится в документах суда.







В решениях также отмечается, что сумма определялась по рыночной стоимости, потому что мэрии придётся возмещать выбывшие из фонда квартиры покупкой новых. Оба решения опубликованы в июне, ещё не вступили в силу и могут быть обжалованы.







Как сообщили корреспонденту НГС в управлении по жилищным вопросам, мэрия подала четыре иска о возмещении убытков. В частности, один из них, по квартире, выданной семье пятилетней Кристины Л., ещё рассматривается в суде — следующее заседание назначено на 11 июля.







«В настоящее время для подачи в Арбитражный суд Новосибирской области готовятся материалы по шести искам», — добавили в управлении.







В пресс-службе правительства Новосибирской области разбирательства не прокомментировали.

