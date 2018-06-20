Мэрия отсудила 5 миллионов из областного бюджета за квартиры для инвалидов
Мэрия Новосибирска через суд добилась компенсации за две квартиры — одна была предоставлена инвалиду, а другая семье с ребёнком-инвалидом: решения опубликованы на сайте арбитражного суда.
Согласно материалам суда, мэрия вне очереди по решениям судов общей юрисдикции предоставила квартиры семье Хамидуллиных и Юрию Митюкову. Общая стоимость квартир с учётом ремонта одной из них для нужд инвалида-колясочника составила почти 5 миллионов рублей, при этом по закону финансирование должно было быть обеспечено из областного бюджета.
Мэрия обратилась с исками к правительству в феврале 2018 года.
«В данном случае Новосибирская область не исполнила свои обязательства по финансированию <…>, а мэрия города Новосибирска предоставила жилое помещение из муниципального жилищного фонда социального использования, тем самым понесла ущерб в сумме, указанной в иске», — говорится в документах суда.
В решениях также отмечается, что сумма определялась по рыночной стоимости, потому что мэрии придётся возмещать выбывшие из фонда квартиры покупкой новых. Оба решения опубликованы в июне, ещё не вступили в силу и могут быть обжалованы.
Как сообщили корреспонденту НГС в управлении по жилищным вопросам, мэрия подала четыре иска о возмещении убытков. В частности, один из них, по квартире, выданной семье пятилетней Кристины Л., ещё рассматривается в суде — следующее заседание назначено на 11 июля.
«В настоящее время для подачи в Арбитражный суд Новосибирской области готовятся материалы по шести искам», — добавили в управлении.
В пресс-службе правительства Новосибирской области разбирательства не прокомментировали.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой