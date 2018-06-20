Мэрия отсудила 5 миллионов из областного бюджета за квартиры для инвалидов

Финансировать предоставление квартир инвалидам по закону должна область, но в бюджете средства на это не предусмотрены
Финансировать предоставление квартир инвалидам по закону должна область, но в бюджете средства на это не предусмотрены

Мэрия Новосибирска через суд добилась компенсации за две квартиры — одна была предоставлена инвалиду, а другая семье с ребёнком-инвалидом: решения опубликованы на сайте арбитражного суда.


Согласно материалам суда, мэрия вне очереди по решениям судов общей юрисдикции предоставила квартиры семье Хамидуллиных и Юрию Митюкову. Общая стоимость квартир с учётом ремонта одной из них для нужд инвалида-колясочника составила почти 5 миллионов рублей, при этом по закону финансирование должно было быть обеспечено из областного бюджета.


Мэрия обратилась с исками к правительству в феврале 2018 года.


«В данном случае Новосибирская область не исполнила свои обязательства по финансированию <…>, а мэрия города Новосибирска предоставила жилое помещение из муниципального жилищного фонда социального использования, тем самым понесла ущерб в сумме, указанной в иске», — говорится в документах суда.


В решениях также отмечается, что сумма определялась по рыночной стоимости, потому что мэрии придётся возмещать выбывшие из фонда квартиры покупкой новых. Оба решения опубликованы в июне, ещё не вступили в силу и могут быть обжалованы.


Как сообщили корреспонденту НГС в управлении по жилищным вопросам, мэрия подала четыре иска о возмещении убытков. В частности, один из них, по квартире, выданной семье пятилетней Кристины Л., ещё рассматривается в суде — следующее заседание назначено на 11 июля.


«В настоящее время для подачи в Арбитражный суд Новосибирской области готовятся материалы по шести искам», — добавили в управлении.


В пресс-службе правительства Новосибирской области разбирательства не прокомментировали.

Прочтений: 1594
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено