В Колывани начался суд по делу о гибели двоих детей в яме

Бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев



Сегодня, 21 июня, Колыванский районный суд Новосибирской области начал процесс над предполагаемым виновниками смерти двоих детей в яме. На скамье подсудимых оказались 44-летний экс-директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и 39-летний бывший мастер этого предприятия Денис Тетенко.





Как передаёт корреспондент НГС из зала суда, Андрея Терентьева судят по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), а Дениса Тетенко — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).





Андрей Терентьев просит рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без исследования доказательств. Денис Тетенко свою вину признал частично и от особого порядка отказался, хотя раньше просил о нём.





«Должна получить оценку степень виновности каждого из подсудимых», — поддержал Тетенко его адвокат.





Прокурор и мама погибших мальчиков также высказались против особого порядка судебного разбирательства.







Бывший мастер предприятия Денис Тетенко





По версии следствия, 22 ноября 2017 года из-за прорыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали яму и не стали её огораживать. 2 февраля 2018 года мимо ямы шли 6-летний и 11-летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.







Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.







Мама (слева) и тётя (справа) погибших мальчиков





«Вину признали полностью, в содеянном раскаиваемся. Роль максимально незначительная в содеянном, единственная роль, что он (Андрей Терентьев. – А.И.) не проконтролировал действия Тетенко. Это во-первых. Но при этом мы абсолютно согласны с тем, что скамейка подсудимых неполная. Ничего бы не произошло, если бы заведующая и воспитатель детского сада не принимали решение отпускать малолетних детей самостоятельно», — заявил корреспонденту НГС адвокат Андрея Терентьева Виталий Нечаев.







«Если бы мне предоставили все материалы и ресурсы, то всё бы засыпали и огородили. У меня не было ничего, ничего не выделялось», — в свою очередь сообщил в перерыве Денис Тетенко.





В итоге судья постановила, что будет рассматривать дело в общем порядке. Следующее судебное заседание назначено на 20 июля.







Денис Тетенко свою вину признал частично и настаивал на общем порядке судебного разбирательства





Следующее заседание суда пройдёт через месяц



