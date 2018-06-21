В Колывани начался суд по делу о гибели двоих детей в яме

Бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев
Бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев

Сегодня, 21 июня, Колыванский районный суд Новосибирской области начал процесс над предполагаемым виновниками смерти двоих детей в яме. На скамье подсудимых оказались 44-летний экс-директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и 39-летний бывший мастер этого предприятия Денис Тетенко. 


Как передаёт корреспондент НГС из зала суда, Андрея Терентьева судят по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), а Дениса Тетенко — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 


Андрей Терентьев просит рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без исследования доказательств. Денис Тетенко свою вину признал частично и от особого порядка отказался, хотя раньше просил о нём. 


«Должна получить оценку степень виновности каждого из подсудимых», — поддержал Тетенко его адвокат. 


Прокурор и мама погибших мальчиков также высказались против особого порядка судебного разбирательства.


Бывший мастер предприятия Денис Тетенко
Бывший мастер предприятия Денис Тетенко


По версии следствия, 22 ноября 2017 года из-за прорыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали яму и не стали её огораживать. 2 февраля 2018 года мимо ямы шли 6-летний и 11-летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.


Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин


Мама (слева) и тётя (справа) погибших мальчиков
Мама (слева) и тётя (справа) погибших мальчиков


«Вину признали полностью, в содеянном раскаиваемся. Роль максимально незначительная в содеянном, единственная роль, что он (Андрей Терентьев. – А.И.) не проконтролировал действия Тетенко. Это во-первых. Но при этом мы абсолютно согласны с тем, что скамейка подсудимых неполная. Ничего бы не произошло, если бы заведующая и воспитатель детского сада не принимали решение отпускать малолетних детей самостоятельно», — заявил корреспонденту НГС адвокат Андрея Терентьева Виталий Нечаев.


«Если бы мне предоставили все материалы и ресурсы, то всё бы засыпали и огородили. У меня не было ничего, ничего не выделялось», — в свою очередь сообщил в перерыве Денис Тетенко.


В итоге судья постановила, что будет рассматривать дело в общем порядке. Следующее судебное заседание назначено на 20 июля.


Денис Тетенко свою вину признал частично и настаивал на общем порядке судебного разбирательства
Денис Тетенко свою вину признал частично и настаивал на общем порядке судебного разбирательства


Следующее заседание суда пройдёт через месяц
Следующее заседание суда пройдёт через месяц


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