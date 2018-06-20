«Где память есть, там слов не надо»: в Искитиме ищут владельцев фото с милыми подписями о любви

Сотрудники комплексного центра по социальному обслуживанию населения (КЦСОН) в Искитиме решили найти владельца или владельцев трогательной фотографии, найденной на подоконнике после акции по обмену книг.


Потерянную фотографию нашли вчера на подоконнике в библиотеке
Потерянную фотографию нашли вчера на подоконнике в библиотеке


Фото обнаружила директор центра Инна Вагнер на подоконнике между первым и вторым этажами здания, куда посетители КЦСОН выкладывают книги для обмена. Как рассказала директор центра, акцию запустили в феврале на 10 дней, но она так всем понравилась, что решили продлить.


Инна Вагнер вспоминает: она нашла старую фотографию со словами о любви на ступенях около подоконника с книгами — и предположила, что она могла выпасть из какой-нибудь книги. 


«Может быть, люди читали книгу, закладочку сделали этой фотографией, а она им дорога как память. Они приняли участие в нашей акции, сделали доброе дело. Добро должно вернуться», — считает директор центра Инна Вагнер.



На обороте фотографии несколько милых надписей
На обороте фотографии несколько милых надписей


На чёрно-белой фотографии парень и девушка, а на обороте — три подписи: «Вера, моя лучшая подруга», «Валера, моя первая любовь» и «Где память есть, там слов не надо».


«Если кому-то она действительно важна, кто-то узнает, то они придут, и спокойно у нас на вахте эта фотография ждёт своего хозяина», — сказала Инна.


В ноябре прошлого года в Новосибирске вскрыли капсулу времени, заложенную полвека назад, и обнаружили там письмо потомкам на трёх страницах.

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