На парковке «МЕГИ» появился бесплатный кинотеатр с местом для шашлыков

Торговый центр «МЕГА» открыл свою летнюю площадку. На ней уже можно перекусить, заняться спортом, а к концу недели здесь заработает бесплатный кинотеатр.


Выбранные для оформления площадки цвета хорошо сочетаются с окружением 
Выбранные для оформления площадки цвета хорошо сочетаются с окружением 


Открытая площадка установлена на парковке ТЦ напротив магазина ИКЕА и называется «Вкус лета». Формально она открыта ещё с прошлой недели, однако все задуманные устроителями составные части ещё не заработали. Установленный здесь летний кинотеатр пока не начал функционировать. Как рассказала руководитель новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова, он должен начать работать к концу недели. 


Площадка заняла часть парковки у магазина ИКЕА
Площадка заняла часть парковки у магазина ИКЕА


Как убедился корреспондент НГС, здесь уже организованы зона кафе, спортивный уголок, зона барбекю, сцена, детская песочница и верёвочные качели.


Тем, кому не хватит места внизу, смогут сесть на втором уровне кафе
Тем, кому не хватит места внизу, смогут сесть на втором уровне кафе


Кафе собрано из морских контейнеров и имеет два уровня. Посетители смогут сесть или встать внизу или подняться на второй этаж. В меню: сэндвичи (150 рублей), бургеры (180 рублей) и колбаски гриль (180 рублей). В половине первого дня, впрочем, сегодня поесть здесь было ещё невозможно.


«Повар пока не пришёл», — развела руками девушка за стойкой и предложила заказать напитки.


В зоне барбекю установлены четыре мангала и несколько беседок, где можно будет съесть приготовленное мясо
В зоне барбекю установлены четыре мангала и несколько беседок, где можно будет съесть приготовленное мясо


Для тех, кто готов позаботиться о себе самостоятельно, в зоне барбекю установлены несколько мангалов, раковин с подведённой водой, а в углу даже лежат берёзовые поленья.


На верёвочных качелях можно встретить людей даже днём в будни, когда большая часть площадки пустынна
На верёвочных качелях можно встретить людей даже днём в будни, когда большая часть площадки пустынна


Между барбекю и кафе нашлось место для крупной песочницы, а рядом в беседке повесили шесть верёвочных качелей.


Павильон кинотеатра 
Павильон кинотеатра 


Уличный кинотеатр представляет собой деревянный павильон с экраном и проектором. В нём будут показывать фильмы и сериалы. Зайти туда можно бесплатно.


Внутри кинотеатра натянут большой экран и установлен проектор
Внутри кинотеатра натянут большой экран и установлен проектор


«МЕГА» делает у себя летнюю площадку с 2015 года, всякий раз пытаясь внести в неё какие-то новые элементы. Так, в прошлом году здесь появились большие газоны и зоны отдыха с гамаками. 

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