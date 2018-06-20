На парковке «МЕГИ» появился бесплатный кинотеатр с местом для шашлыков

Торговый центр «МЕГА» открыл свою летнюю площадку. На ней уже можно перекусить, заняться спортом, а к концу недели здесь заработает бесплатный кинотеатр.





Выбранные для оформления площадки цвета хорошо сочетаются с окружением





Открытая площадка установлена на парковке ТЦ напротив магазина ИКЕА и называется «Вкус лета». Формально она открыта ещё с прошлой недели, однако все задуманные устроителями составные части ещё не заработали. Установленный здесь летний кинотеатр пока не начал функционировать. Как рассказала руководитель новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова, он должен начать работать к концу недели.







Площадка заняла часть парковки у магазина ИКЕА





Как убедился корреспондент НГС, здесь уже организованы зона кафе, спортивный уголок, зона барбекю, сцена, детская песочница и верёвочные качели.







Тем, кому не хватит места внизу, смогут сесть на втором уровне кафе





Кафе собрано из морских контейнеров и имеет два уровня. Посетители смогут сесть или встать внизу или подняться на второй этаж. В меню: сэндвичи (150 рублей), бургеры (180 рублей) и колбаски гриль (180 рублей). В половине первого дня, впрочем, сегодня поесть здесь было ещё невозможно.







«Повар пока не пришёл», — развела руками девушка за стойкой и предложила заказать напитки.







В зоне барбекю установлены четыре мангала и несколько беседок, где можно будет съесть приготовленное мясо





Для тех, кто готов позаботиться о себе самостоятельно, в зоне барбекю установлены несколько мангалов, раковин с подведённой водой, а в углу даже лежат берёзовые поленья.







На верёвочных качелях можно встретить людей даже днём в будни, когда большая часть площадки пустынна





Между барбекю и кафе нашлось место для крупной песочницы, а рядом в беседке повесили шесть верёвочных качелей.







Павильон кинотеатра





Уличный кинотеатр представляет собой деревянный павильон с экраном и проектором. В нём будут показывать фильмы и сериалы. Зайти туда можно бесплатно.







Внутри кинотеатра натянут большой экран и установлен проектор





«МЕГА» делает у себя летнюю площадку с 2015 года, всякий раз пытаясь внести в неё какие-то новые элементы. Так, в прошлом году здесь появились большие газоны и зоны отдыха с гамаками.

