На парковке «МЕГИ» появился бесплатный кинотеатр с местом для шашлыков
Торговый центр «МЕГА» открыл свою летнюю площадку. На ней уже можно перекусить, заняться спортом, а к концу недели здесь заработает бесплатный кинотеатр.
Открытая площадка установлена на парковке ТЦ напротив магазина ИКЕА и называется «Вкус лета». Формально она открыта ещё с прошлой недели, однако все задуманные устроителями составные части ещё не заработали. Установленный здесь летний кинотеатр пока не начал функционировать. Как рассказала руководитель новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова, он должен начать работать к концу недели.
Как убедился корреспондент НГС, здесь уже организованы зона кафе, спортивный уголок, зона барбекю, сцена, детская песочница и верёвочные качели.
Кафе собрано из морских контейнеров и имеет два уровня. Посетители смогут сесть или встать внизу или подняться на второй этаж. В меню: сэндвичи (150 рублей), бургеры (180 рублей) и колбаски гриль (180 рублей). В половине первого дня, впрочем, сегодня поесть здесь было ещё невозможно.
«Повар пока не пришёл», — развела руками девушка за стойкой и предложила заказать напитки.
Для тех, кто готов позаботиться о себе самостоятельно, в зоне барбекю установлены несколько мангалов, раковин с подведённой водой, а в углу даже лежат берёзовые поленья.
Между барбекю и кафе нашлось место для крупной песочницы, а рядом в беседке повесили шесть верёвочных качелей.
Уличный кинотеатр представляет собой деревянный павильон с экраном и проектором. В нём будут показывать фильмы и сериалы. Зайти туда можно бесплатно.
«МЕГА» делает у себя летнюю площадку с 2015 года, всякий раз пытаясь внести в неё какие-то новые элементы. Так, в прошлом году здесь появились большие газоны и зоны отдыха с гамаками.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Стас Соколов
Фото автора