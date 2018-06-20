Новосибирцы за 5 месяцев потратили 2,5 миллиарда на покупку кредитных авто

Средний размер выданных кредитов в Новосибирской области с января по май 2018 года — 766,1 тысячи рублей
Средний размер выданных кредитов в Новосибирской области с января по май 2018 года — 766,1 тысячи рублей

Жители Новосибирской области за первые пять месяцев 2018 года взяли почти в два раза больше автокредитов, чем за аналогичный период 2017 года.


«Динамика количества выданных автокредитов в Новосибирской области в январе-мае 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составила 45,7%: с 2215 до 3228. Средний размер выданных кредитов вырос с 705,8 тысячи рублей до 766,1 — на 8,5%», — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы НБКИ Константин Дробышев.


При этом общая сумма взятых в долг денег на автомобили в НСО выросла на 23,8%: с 1,998 миллиарда до 2,474 миллиарда рублей.


Сумма выданных автокредитов в России в январе-мае 2018 года составила 218,7 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 34,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 


Наибольшая динамика зафиксирована в Чукотском АО — 105,7%, Республике Ингушетия — 105,5%, Магаданской области — 85,9%.


Самые большие суммы выданных автокредитов в регионах: в Москве — 26,2 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — 17,2, Московской области — 16,1.


В 2017 году жители Новосибирской области стали активнее брать автокредиты: занимать деньги у банков им приходилось на покупку каждой второй машины.

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