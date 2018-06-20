В Новосибирске нашлась вакансия для пенсионеров с зарплатой в 160 тысяч рублей

В среднем работодатели предлагают новосибирским пенсионерам 33 тысячи в месяц
В среднем работодатели предлагают новосибирским пенсионерам 33 тысячи в месяц

НГС и портал по поиску работы и персонала Зарплата.ру нашли в Новосибирске ряд высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров — среди них работа риелтором, которая может принести до 160 тысяч рублей в месяц.


На прошлой неделе российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. 


НГС решил выяснить, в каких отраслях могут пригодиться пожилые специалисты из Новосибирска, и теперь публикует список самых дорогих и необычных вакансий для пенсионеров.


«Сейчас на портале Зарплата.ру в Новосибирске размещено более 150 вакансий, на которые работодатели готовы брать людей пенсионного возраста. Средняя зарплата по этим предложениям — 33 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе портала.


Вакансией с самой большой зарплатой оказалось предложение от «Центрального Агентства Недвижимости». Эта компания предлагает пенсионерам работу риелтором с заработком от 50 тысяч до 160 тысяч рублей.


Также в список самых дорогих предложений для пенсионеров вошли вакансии:


водителя грузового автомобиля (от 40 тысяч до 90 тысяч рублей) и водителя с личным грузовым автомобилем (от 30 тысяч до 122 тысяч рублей);


художника-иллюстратора (от 50 тысяч до 100 тысяч рублей);


менеджера по продажам (от 30 тысяч до 80 тысяч рублей);


промоутера-консультанта (от 50 тысяч до 70 тысяч рублей);


автослесаря-автомеханика (от 30 тысяч до 70 тысяч рублей);


врача терапевта-кардиолога (от 40 тысяч до 60 тысяч рублей);


токаря (от 40 тысяч до 55 тысяч рублей).


А чаще всего пенсионерам предлагают подработать водителями и уборщицами. Среди редких и необычных предложений для пенсионеров — вакансии ручницы на производстве спортивной одежды (зарплата от 22 тысяч рублей), обвальщика птичьего мяса (25–45 тысяч рублей), программиста (20–30 тысяч рублей) и специалиста по SMM (зарплата договорная).


В минувшую субботу в центре Новосибирска прошёл митинг против повышения пенсионного возраста — на площади Ленина собрались несколько сотен возмущённых горожан.

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