Спасатели взломали дверь и сняли с подоконника пятилетнего ребёнка

Родителей ребёнка в квартире не было
Родителей ребёнка в квартире не было

Днём 20 июня спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вскрыли дверь квартиры, в которой находился пятилетний мальчик. Спасателей вызвали прохожие, которые увидели, как ребёнок стоит на подоконнике открытого окна на пятом этаже.


По информации спасателей, заявка поступила в 12:52 на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска.


«Ребёнок был один в квартире, без родителей. Прохожие увидели, что он находится на подоконнике, и позвонили в полицию, а полиция оперативно вызвала нас. Мы с полицией практически одновременно приехали на место и увидели ребёнка на подоконнике. Подошли к двери. Постучали. Один спасатель караулил на страховке внизу, чтобы ребёнок не упал. Через дверь ребёнка подозвали, разговаривали с ним. Вскрывали дверь с помощью слесарного инструмента», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По информации в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте», ребёнка передали сотрудникам полиции, которые, написав записку родителям, забрали мальчика с собой в отделение полиции. 


На днях спасатели МАСС вытащили из котлована «Горский» мужчину, который уснул на надувном матрасе.

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