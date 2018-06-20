Стилист устроила фотосессию с разрисованными детьми с рогами и ушками

Образ медвежонка
Образ медвежонка

Новосибирский стилист и директор мастерской красоты MC Club Людмила Коршунова устроила фотосессию для детей и их родителей, загримированных под животных.


Волчонок, заяц и барашек
Волчонок, заяц и барашек


Мама-лиса и сын-кот
Мама-лиса и сын-кот


«Вот последняя фотосессия была в образе оленей. Две сестрёнки снимались для домашнего портфолио. А вообще, заказывают такие образы родители не только своим детям, но и себе. Делают как для домашних портфолио, так и на всякие детские праздники. <…> Дети в восторге, умываться не хотят и даже спать ложатся в гриме», — сообщила корреспонденту НГС Людмила Коршунова и добавила, что чуть раньше она создавала образы зайца, кота, барана, медведя, енота, лисы и других животных.


Образ енота
Образ енота


Для некоторых образов требовалось изготовить не только ушки, но и рога
Для некоторых образов требовалось изготовить не только ушки, но и рога


По словам стилиста Коршуновой, на сам грим у неё уходит не более семи минут, а вот дополнительную бутафорию — ушки и рога — приходится изготавливать несколько часов.


Две сестры в образах оленят
Две сестры в образах оленят


В 2017 году накануне Хеллоуина в МС Сlub загримировали несколько моделей под страшных клоунов, кукол и ведьм

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