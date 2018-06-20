Стилист устроила фотосессию с разрисованными детьми с рогами и ушками
Новосибирский стилист и директор мастерской красоты MC Club Людмила Коршунова устроила фотосессию для детей и их родителей, загримированных под животных.
«Вот последняя фотосессия была в образе оленей. Две сестрёнки снимались для домашнего портфолио. А вообще, заказывают такие образы родители не только своим детям, но и себе. Делают как для домашних портфолио, так и на всякие детские праздники. <…> Дети в восторге, умываться не хотят и даже спать ложатся в гриме», — сообщила корреспонденту НГС Людмила Коршунова и добавила, что чуть раньше она создавала образы зайца, кота, барана, медведя, енота, лисы и других животных.
По словам стилиста Коршуновой, на сам грим у неё уходит не более семи минут, а вот дополнительную бутафорию — ушки и рога — приходится изготавливать несколько часов.
В 2017 году накануне Хеллоуина в МС Сlub загримировали несколько моделей под страшных клоунов, кукол и ведьм.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Илья Калинин
Фото Анастасии Дариенко, предоставлены Людмилой Коршуновой