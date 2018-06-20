Стилист устроила фотосессию с разрисованными детьми с рогами и ушками

Образ медвежонка

Новосибирский стилист и директор мастерской красоты MC Club Людмила Коршунова устроила фотосессию для детей и их родителей, загримированных под животных.







Волчонок, заяц и барашек





Мама-лиса и сын-кот





«Вот последняя фотосессия была в образе оленей. Две сестрёнки снимались для домашнего портфолио. А вообще, заказывают такие образы родители не только своим детям, но и себе. Делают как для домашних портфолио, так и на всякие детские праздники. <…> Дети в восторге, умываться не хотят и даже спать ложатся в гриме», — сообщила корреспонденту НГС Людмила Коршунова и добавила, что чуть раньше она создавала образы зайца, кота, барана, медведя, енота, лисы и других животных.







Образ енота





Для некоторых образов требовалось изготовить не только ушки, но и рога





По словам стилиста Коршуновой, на сам грим у неё уходит не более семи минут, а вот дополнительную бутафорию — ушки и рога — приходится изготавливать несколько часов.







Две сестры в образах оленят





В 2017 году накануне Хеллоуина в МС Сlub загримировали несколько моделей под страшных клоунов, кукол и ведьм.