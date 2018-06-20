Волонтёры спасли пса без задних лап от голодной смерти

Два года собака жила под забором бывших хозяев

Волонтеры общественного движения «Права животных» спасли от смерти на улице пса, брошенного бывшими хозяевами. Собаке дали кличку Свит.





«Собака поступила в ужасном состоянии — он был зашуганный, сидел в клетке, ничего не ел несколько дней», — рассказала НГС волонтер общественного движения Анна Массольд.







По информации зоозащитников, больше двух лет назад животное стало инвалидом после встречи с живодерами, которые поиздевались над собакой, — они отрубили псу хвост и задние лапы. После этой встречи пес мог только ползать и вернулся к своим хозяевам. Но как рассказали волонтерам местные жители, хозяева попытались избавиться от пострадавшего животного, повесив его, но неудачно — собака снова вернулась к забору. Следующие два года пес жил на улице, питаясь на помойке.







В будущем зоозащитники хотят сделать псу протезы, которые позволят ему ходить, а не ползать. Но пока не знают, как это сделать, из-за размеров собаки.





«Сейчас узнаем, есть ли возможность у врачей, потому что собака крупная. Кошкам уже делают протезы, а собаками сложнее, у них строение больше и протезы пока только разрабатываются, — объяснила зоозащитница. — Собака — инвалид, ходить и бегать он уже не будет никогда, но, тем не менее, он приспособился. Он очень быстро ползает — на передних и на культях, он активен — играет с другими собаками. Собака не мучается, это не доставляет ему болей. Да, это доставляет дискомфорт, с которым мы сейчас максимально пытаемся бороться», — рассказала о жизни пса на базе Анна Массольд.





После курса лечения пес останется на базе — найти Свиту хозяев зоозащитники не надеются, так как мало людей, которые захотят взять такую собаку с инвалидностью.







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