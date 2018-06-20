Волонтёры спасли пса без задних лап от голодной смерти

Два года собака жила под забором бывших хозяев
Два года собака жила под забором бывших хозяев

Волонтеры общественного движения «Права животных» спасли от смерти на улице пса, брошенного бывшими хозяевами. Собаке дали кличку Свит.


«Собака поступила в ужасном состоянии — он был зашуганный, сидел в клетке, ничего не ел несколько дней», — рассказала НГС волонтер общественного движения Анна Массольд.


По информации зоозащитников, больше двух лет назад животное стало инвалидом после встречи с живодерами, которые поиздевались над собакой, — они отрубили псу хвост и задние лапы. После этой встречи пес мог только ползать и вернулся к своим хозяевам. Но как рассказали волонтерам местные жители, хозяева попытались избавиться от пострадавшего животного, повесив его, но неудачно — собака снова вернулась к забору. Следующие два года пес жил на улице, питаясь на помойке.


В будущем зоозащитники хотят сделать псу протезы, которые позволят ему ходить, а не ползать. Но пока не знают, как это сделать, из-за размеров собаки.


«Сейчас узнаем, есть ли возможность у врачей, потому что собака крупная. Кошкам уже делают протезы, а собаками сложнее, у них строение больше и протезы пока только разрабатываются, — объяснила зоозащитница. — Собака — инвалид, ходить и бегать он уже не будет никогда, но, тем не менее, он приспособился. Он очень быстро ползает — на передних и на культях, он активен — играет с другими собаками. Собака не мучается, это не доставляет ему болей. Да, это доставляет дискомфорт, с которым мы сейчас максимально пытаемся бороться», — рассказала о жизни пса на базе Анна Массольд.


После курса лечения пес останется на базе — найти Свиту хозяев зоозащитники не надеются, так как мало людей, которые захотят взять такую собаку с инвалидностью.


Читайте также:

Новосибирец подобрал на трассе сбитого машиной лисёнка

Прочтений: 2497
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено