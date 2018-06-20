Тринадцатый снова в деле: «Хонда» потеряла бампер в ДТП с трамваем на Мичурина
Днём 20 июня в Новосибирске трамвай
«Наш любимый трамвай номер 13 снова поймал легковушку. Сегодня в 13-13. Да, магия трех семерок против магии числа 13 бессильна...», — написала в редакцию НГС читательница.
Согласно информации на карте ЦУГАЭТа авария случилась на перекрёстке Мичурина и Державина.
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Елена Громкова
Фото читательницы НГС