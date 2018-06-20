Тринадцатый снова в деле: «Хонда» потеряла бампер в ДТП с трамваем на Мичурина

У «Хонды» отвалился бампер

Днём 20 июня в Новосибирске трамвай № 13 попал в аварию — он столкнулся с «Хондой» недалеко от стадиона «Спартак».





«Наш любимый трамвай номер 13 снова поймал легковушку. Сегодня в 13-13. Да, магия трех семерок против магии числа 13 бессильна...», — написала в редакцию НГС читательница.





Согласно информации на карте ЦУГАЭТа авария случилась на перекрёстке Мичурина и Державина.





ДТП случилось на перекрёстке Мичурина и Державина



