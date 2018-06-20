Зрелищ не будет: новосибирцы не могут вернуть деньги за билеты на Бузову и Барских
Сотни новосибирцев не могут вернуть деньги за билеты на два несостоявшихся концерта: 16 июня в клубе «Отдых» должна была выступить Ольга Бузова, а 30 июня — Макс Барских. Организатор отменил оба концерта.
«Мы отменили мероприятие, потому что не продали то количество билетов, которое должны были. Это наша проблема, наша ситуация, мы просто продали около 1000 билетов, а надо было чуть больше — 1200–1300, — рассказал НГС организатор обоих концертов Алексей Прокопьев. — Когда мы официально объявили, что отменяем мероприятие, мы выслали официальное уведомление компании "Кассир", они в течение 7–10 дней должны вернуть покупателям деньги за билеты. И написал в этом уведомлении, что если к ним будут обращаться люди по поводу возврата, то, соответственно, я могу их проконсультировать, точнее мои сотрудники, по поводу того, как можно вернуть деньги за билеты. Соответственно, они указали мою почту, и люди начали писать мне».
По словам Алексея, его сотрудники советовали клиентам написать заявление о возврате, сделать копии паспорта и билетов и отправить эти документы оператору «Кассир.ру», чтобы он сделал возврат.
«И вот начинается странный аврал, который мы решаем до сих пор. Я высылаю им претензии, на которые они не отвечают. Соответственно, люди пишут на почту моим сотрудникам, мы стараемся их немножечко утешить, потому что они очень возмущаются по этому поводу, — комментирует Прокопьев. — Если бы у нас были денежные средства на счёте с этого концерта, то мы, конечно, их перевели бы. А так как их нет, мы перевести не можем. Они все хранятся у "Кассира"».
Покупатели действительно активно пытаются вернуть деньги за билеты. Так, в группе несостоявшегося шоу Ольги Бузовой более двадцати человек оставили свои телефоны, чтобы с ними связался организатор. Артём Зинин рассказал корреспонденту НГС о попытке вернуть деньги за билет на концерт Макса Барских: «Моя подруга купила билеты, концерт отменили. Она написала о возврате билетному продавцу. Он направил на организатора мероприятия, но тот сообщил, что денег у него нет с наших билетов. Билетный продавец ему не сбросил. Показал письмо, в котором он просит их вернуть деньги, а они молчат. Сейчас требуем возврата у билетного, а он его не делает».
Руководитель юридического департамента компании «Кассир.ру» Алексей Зуров представил ситуацию в другом свете. «В связи с отсутствием у [Алексея] Прокопьева денежных средств на организацию концертов (Макс Барских, Федук (не в Новосибирске. — А.З.) и Ольга Бузова) он попросил билетного оператора перечислить ему в счёт будущих продаж билетов на мероприятия аванс в размере 6,5 миллиона рублей <…>. Прокопьеву в счёт будущих продаж билетов <…> на указанные мероприятия были перечислены денежные средства», — утверждает Зуров. По его словам, аванс выдали на условиях его погашения из суммы, полученной от продажи билетов, — той самой, которую согласно договору «Кассир.ру» должен перечислить организатору концертов.
По данным Алексея Зурова, сегодня Алексей Прокопьев должен билетному оператору порядка 4 миллионов рублей и ещё около 2,5 миллионов — покупателям билетов. Сотрудники компании «Кассир.ру» уже готовят судебный иск и заявление в полицию «на мошеннические действия, связанные с уклонением от возврата денежных средств клиентам за приобретённые ими билеты».
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Александра Зенкова
Фото с сайтов vk.com/madonna_v_novosib (1), vk.com/maks_v_novosibe (2)