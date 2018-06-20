Зрелищ не будет: новосибирцы не могут вернуть деньги за билеты на Бузову и Барских

Сотни новосибирцев не могут вернуть деньги за билеты на два несостоявшихся концерта: 16 июня в клубе «Отдых» должна была выступить Ольга Бузова, а 30 июня — Макс Барских. Организатор отменил оба концерта.





По словам организатора концерта Ольги Бузовой, ему не удалось продать нужное количество билетов





«Мы отменили мероприятие, потому что не продали то количество билетов, которое должны были. Это наша проблема, наша ситуация, мы просто продали около 1000 билетов, а надо было чуть больше — 1200–1300, — рассказал НГС организатор обоих концертов Алексей Прокопьев. — Когда мы официально объявили, что отменяем мероприятие, мы выслали официальное уведомление компании "Кассир", они в течение 7–10 дней должны вернуть покупателям деньги за билеты. И написал в этом уведомлении, что если к ним будут обращаться люди по поводу возврата, то, соответственно, я могу их проконсультировать, точнее мои сотрудники, по поводу того, как можно вернуть деньги за билеты. Соответственно, они указали мою почту, и люди начали писать мне».







По словам Алексея, его сотрудники советовали клиентам написать заявление о возврате, сделать копии паспорта и билетов и отправить эти документы оператору «Кассир.ру», чтобы он сделал возврат.







Макс Барских планировал спеть в «Отдыхе» 30 июня





«И вот начинается странный аврал, который мы решаем до сих пор. Я высылаю им претензии, на которые они не отвечают. Соответственно, люди пишут на почту моим сотрудникам, мы стараемся их немножечко утешить, потому что они очень возмущаются по этому поводу, — комментирует Прокопьев. — Если бы у нас были денежные средства на счёте с этого концерта, то мы, конечно, их перевели бы. А так как их нет, мы перевести не можем. Они все хранятся у "Кассира"».







Покупатели действительно активно пытаются вернуть деньги за билеты. Так, в группе несостоявшегося шоу Ольги Бузовой более двадцати человек оставили свои телефоны, чтобы с ними связался организатор. Артём Зинин рассказал корреспонденту НГС о попытке вернуть деньги за билет на концерт Макса Барских: «Моя подруга купила билеты, концерт отменили. Она написала о возврате билетному продавцу. Он направил на организатора мероприятия, но тот сообщил, что денег у него нет с наших билетов. Билетный продавец ему не сбросил. Показал письмо, в котором он просит их вернуть деньги, а они молчат. Сейчас требуем возврата у билетного, а он его не делает».







Руководитель юридического департамента компании «Кассир.ру» Алексей Зуров представил ситуацию в другом свете. «В связи с отсутствием у [Алексея] Прокопьева денежных средств на организацию концертов (Макс Барских, Федук (не в Новосибирске. — А.З.) и Ольга Бузова) он попросил билетного оператора перечислить ему в счёт будущих продаж билетов на мероприятия аванс в размере 6,5 миллиона рублей <…>. Прокопьеву в счёт будущих продаж билетов <…> на указанные мероприятия были перечислены денежные средства», — утверждает Зуров. По его словам, аванс выдали на условиях его погашения из суммы, полученной от продажи билетов, — той самой, которую согласно договору «Кассир.ру» должен перечислить организатору концертов.





По данным Алексея Зурова, сегодня Алексей Прокопьев должен билетному оператору порядка 4 миллионов рублей и ещё около 2,5 миллионов — покупателям билетов. Сотрудники компании «Кассир.ру» уже готовят судебный иск и заявление в полицию «на мошеннические действия, связанные с уклонением от возврата денежных средств клиентам за приобретённые ими билеты».







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