Пропавшего новосибирца нашли в тайской тюрьме

Александр Марчук пропал 7 июня

Волонтёры благотворительной организации «Твори добро» вышли на след пропавшего 26-летнего Александра Марчука — по информации волонтёров, новосибирец сейчас находится в тайской тюрьме.







«Есть информация, что он задержан в одной из южных провинций Таиланда. Но пока неизвестно, за что», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр благотворительной организации Мила.







Напомним, Александр Марчук путешествовал автостопом по Юго-Восточной Азии. 7 июня мужчина последний раз написал сообщение в социальных сетях матери из Бангкока и после этого перестал выходить на связь. Друзья пропавшего новосибирца считают, что проблемы с тайской полицией у Александра появились из-за того, что он просрочил визовый режим.





В апреле благодаря волонтёрам организации «Твори добро» в Новосибирск была доставлена девочка, родителей которой арестовали в Таиланде. Отца девочки обвиняли в ограблении, а её мать — в соучастии и подготовке этого преступления. После публикации истории семьи Рыбаловых на НГС врио губернатора Андрей Травников распорядился помочь попавшей в беду девочке.