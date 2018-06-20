Пропавшего новосибирца нашли в тайской тюрьме

Александр Марчук пропал 7 июня 
Александр Марчук пропал 7 июня 

Волонтёры благотворительной организации «Твори добро» вышли на след пропавшего 26-летнего Александра Марчука — по информации волонтёров, новосибирец сейчас находится в тайской тюрьме. 


«Есть информация, что он задержан в одной из южных провинций Таиланда. Но пока неизвестно, за что», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр благотворительной организации Мила.


Напомним, Александр Марчук путешествовал автостопом по Юго-Восточной Азии. 7 июня мужчина последний раз написал сообщение в социальных сетях матери из Бангкока и после этого перестал выходить на связь. Друзья пропавшего новосибирца считают, что проблемы с тайской полицией у Александра появились из-за того, что он просрочил визовый режим


В апреле благодаря волонтёрам организации «Твори добро» в Новосибирск была доставлена девочка, родителей которой арестовали в Таиланде. Отца девочки обвиняли в ограблении, а её мать — в соучастии и подготовке этого преступления. После публикации истории семьи Рыбаловых на НГС врио губернатора Андрей Травников распорядился помочь попавшей в беду девочке

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