В цирке впервые за 47 лет поставили новые кресла — теперь антивандальные

Кресла в цирке не меняли 47 лет
Кресла в цирке не меняли 47 лет

В новосибирском цирке установили новые кресла — их не меняли с момента строительства здания цирка.


Всего в цирке установили 1062 новых кресла, которые изготовили специально для новосибирского цирка. Согласно документам на сайте госзакупок, на установку новых кресел потратили больше 13 миллионов рублей. 


«А что кресла? Кресла стоят. Они не менялись лет пятьдесят», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС директор Новосибирского государственного цирка Сергей Шабанов.


Установкой кресел в цирке занималась новосибирская компания ООО «Музыкальная планета ЛТМ». В компании корреспонденту НГС сообщили, что зрители уже успели оценить новые кресла.


«Кресла уже установили, 16 июня прошло первое представление. Мы особо не афишировали их установку. У каждого кресла есть отдельные подлокотники из антивандального пластика. По инициативе Сергея Шабанова кресла сконструированы с вертикальным креплением, что облегчает уборку. Вообще компания-изготовитель указывает срок службы пять лет, но будем надеяться, что они прослужат и дольше», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проектов ООО «Музыкальная планета ЛТМ» Елена.

Образец нового кресла
Образец нового кресла

В компании отметили, что кресла установили только сейчас из-за проблем с финансированием.


«Благодаря помощи Александра Карелина всё это удалось разрешить, он поддержал Сергея Ивановича (директора цирка. — А.С.)», — резюмировала руководитель проектов ООО «Музыкальная планета ЛТМ» Елена.


Схема расположения новых кресел
Схема расположения новых кресел


В середине сентября новосибирский цирк заменил манежное покрытие впервые за 30 лет, также из зала убрали первый ряд кресел.

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