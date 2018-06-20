На Дачном шоссе погиб велосипедист
Утром 20 июня в ДТП на Дачном шоссе в Заельцовском районе Новосибирска погиб взрослый велосипедист.
Об этом корреспонденту НГС сообщил очевидец.
Свидетели в соцсетях сообщают, что велосипедиста возле Заельцовского кладбища сбил Hyundai Solaris.
Подробности случившегося уточняются.
Сутки назад девушка на велосипеде попала под машину на улице Одоевского недалеко от остановки «Приобские электросети». Пострадавшую увезли в больницу с разбитой головой.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова