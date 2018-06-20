Карта: в День города в Новосибирске запретят продавать алкоголь
В День города, 24 июня, в нескольких районах Новосибирска будет действовать ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.
«В целях обеспечения безопасности новосибирцев и гостей города во время празднования Дня города — 125-й годовщины со дня основания Новосибирска — принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Продавать алкоголь в День города можно будет только в предприятиях общественного питания при условии, что алкоголь будут пить внутри заведения.
При этом летним кафе рекомендуют завершить работу не позднее 23:00.
«24 июня организации торговли и общественного питания расширят ассортимент безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями», — добавили в пресс-службе мэрии.
Ограничение касается торговых объектов, находящихся:
— на территории в границах Александра Невского, Учительской, Народной (до дома
— на территории в границах Громова, Зорге (до дома
— на территории в границах Титова, Троллейной, Широкой, Пархоменко, Ватутина, Римского-Корсакова;
— на территории в границах Ватутина, Вертковской, Сибиряков-Гвардейцев, площади Карла Маркса;
— на территории в границах Шевченко, Белинского, Гурьевской, Зыряновской;
— на территории парка культуры и отдыха «Первомайский», расположенного по адресу Маяковского, 5А;
— на территории, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению «Дом молодёжи "Маяк"», расположенному по адресу Русская, 1А;
— на территории в границах Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда;
— на территории, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры "Приморский"», расположенному на улице Молодости, 15;
— на территории в границах Мухачёва, Софийской до пляжа «Бумеранг» общества с ограниченной ответственностью «Парк культуры и отдыха "У моря Обского"», включая его территорию и территорию муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха "У моря Обского"»;
— на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру общества с ограниченной ответственностью «Эдем», расположенному по адресу: улица Кутателадзе, 4/4;
— на территории в границах Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской, Писарева, Железнодорожной и Нарымской;
— на территории в границах Крылова, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, парка «Городское начало» и Советской;
— на улице Ленина (на участке от площади Ленина до Урицкого);
— на территории в границах Военной, Семьи Шамшиных и Ипподромской.
На прошлой неделе специально ко Дню города власти выпустили приложение «ЭтоНово» для мобильных телефонов: в нём можно будет посмотреть расписание всех праздничных мероприятий. А 24 июня каждому, у кого установлено приложение, пообещали бесплатный проезд на метро.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС